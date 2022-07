Pacho Santos se le une a Petro en su idea de aniquilar a la Procuraduría

Aquí es que cobra relevancia que consiga mayorías en la Cámara y el Senado para que le aprueben los ocho debates que requiere una reforma constitucional como esta. No obstante, antes de darse ese paso hay otro punto que el líder del Pacto Histórico no ha detallado del todo bien.

Dudas en los alrededores

Si bien Gustavo Petro ya hizo pública su propuesta, la filigrana de esta no ha sido del todo desenredada. Una de las incógnitas es si a los funcionarios administrativos de la Procuraduría que dice no echará, los dotará de funciones judiciales para que así puedan inhabilitar y destituir alcaldes, en atención al fallo de la Corte IDH que dice que un ente administrativo no puede apartar del cargo al elegido por voto popular.

Otro punto es cómo quedará en el papel la persecución contra la corrupción a implementar, y en qué distaría de las tareas que tiene el ente acusador en materia penal.