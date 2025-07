¿Francia Márquez va a renunciar? Este sería su plan para 2026

También se refirió a las acusaciones de racismo contra el actual jefe de esa cartera, Carlos Rosero: “Se nos acusa de un nuevo esclavismo cuando, queremos ser emancipadores de todo esclavismo en Colombia (...) El MinIgualdad no se creó para atender una sola discriminación, sino todas; si se reduce a una, negritudes y además, se reduce aún más, un grupo de las negritudes, entonces se acaba el principio de igualdad y su ministerio”, agregó el mandatario.

En la Primera Cumbre Mundial de Parterías Tradicionales en Cali, un evento de la Vicepresidencia con organizaciones de mujeres de todo el país y del mundo, Márquez volvió a expresar críticas contra el Ejecutivo y, sin mencionarlo, contra el presidente Petro.

“Desde la campaña hasta hoy he vivido muchos episodios de deslegitimación, sabotaje y exclusión (...) Somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar (...) Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones”, expresó con firmeza la vicepresidenta.

No es la primera vez que la líder afro y ambiental del Cauca hace críticas al Gobierno Petro, incluso con nombre propio durante el primer Consejo de Ministros televisados en el que se quejó de la presencia y el trato de la excanciller Laura Sarabia y el ministro Armando Benedetti.

Pero en el discurso de hace un par de días, la vicepresidenta amplió detalles de su molestia: “Me dieron una institución sin herramientas y después me acusaron de no ejecutar”, haciendo referencia al Ministerio de la Igualdad y Equidad del que fue ministra hasta febrero de este año por decisión del jefe de Estado y reemplazada por el líder afro Carlos Rosero, a quien Petro también va a sacar en los próximos días, según anticipó este diario.

Esa cartera tiene toda clase de líos empezando por su creación: la Corte Constitucional tumbó la ley que creó ese Ministerio y le dio plazo al Ejecutivo hasta 2026 para subsanar el proyecto. Desde entonces, Márquez ha intentado navegar en la administración pública sin mayores resultados, no solo por su falta de experiencia administrativa sino porque, como ella misma denunció, el Gobierno Petro la relegó.

Una de las hijas del mandatario, Andrea Petro, sí habló con nombre de las acusaciones: “El Gobierno, como mi papá, es todo menos racista. Al contrario, se le han dado todas las herramientas a la vicepresidenta para que lleve adelante su proyecto” y agregó: “No se trata de lavarse las manos. El ministerio fue idea suya, se le dio el apoyo, pero también debe admitir lo que no funcionó bien”.