“Todo el tiempo están diciendo que soy un simio, que no soy capaz”: el doloroso relato de Francia Márquez

La vicepresidenta es consciente de esto y dice que viene del tiempo de la esclavitud: “bueno, yo creo que no es como lo he visto yo; creo que toda la sociedad lo ha visto, la gente ha visto las expresiones, dentro de esta sociedad el intentar quitarle la humanidad a otra persona para colocarle en condición de animal es lo que hicieron para esclavizar ”.

La caucana aseguró que lo que están haciendo los colombianos con ella es quitarle su humanidad y eso es algo colonial.

“Intentando quitar mi humanidad, entonces todo el tiempo están diciendo que soy un simio, todo el tiempo están diciendo que no soy capaz, no, porque ese concepto de ustedes no pueden, ustedes no saben, ustedes no conocen, eso es colonial. Hicieron eso para someter a un pueblo”.