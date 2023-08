Lío por formalización de tierras amenaza con remezón en el Ministerio de Agricultura

“Tierra que sea fértil para producción de alimentos, que no tengan procesos de restitución, que no esté reclamada por otras personas en los Consejos de Restitución, que no esté inundada, que no sea inundable y tierra que no esté ocupada”, dijo Gerardo Vega en marzo de 2023, en un comunicado citado por la Presidencia.

Vega ha sido un entusiasta de la reforma agraria que desde antes de llegar a la administración Petro había dedicado su carrera a la formalización campesina, con un trabajo que tuvo especial énfasis en el departamento de Antioquia.

Pero la gestión del asunto de las tierras ha tenido varios obstáculos durante el Gobierno Petro. Uno de ellos es la reticencia de un sector opositor a implementar la reforma agraria para democratizar la tierra prometida por el presidente desde su tiempo de campaña; el otro, la dificultad de encontrar predios amplios, fértiles y limpios jurídicamente que puedan ser adquiridos para entregarlos a los campesinos que necesitan.