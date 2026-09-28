Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Caso UNGRD: Fiscal Camargo reconoce que hubo fallas que facilitaron la fuga de Carlos Ramón González

El exdirector del Dapre es investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

  • La fiscal Luz Adriana Camargo confesó que no esperaba que un exfuncionario del Gobierno aprovechara su posición y se diera a la fuga. Fotos: Colprensa
    La fiscal Luz Adriana Camargo confesó que no esperaba que un exfuncionario del Gobierno aprovechara su posición y se diera a la fuga. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se encuentra prófugo de la justicia, quien lo solicita por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre (UNGRD). Luz Adriana Camargo reconoció algunas fallas que permitieron su fuga.

Para la fiscal general, desde la entidad hubo contratiempos de trámite con las órdenes de captura, lo cual facilitó que el exfuncionario abandonara Colombia antes de ser imputado. En una conversación con Noticias Caracol, Camargo afirmó que confiaba en que González enfrentaría la imputación dada su condición de exfuncionario de gobierno, por lo que no previó su evasión.

Puede leer: “El jefe confía en ti”: los chats entre Olmedo López y Vladimir Fernández que salpicarían a Petro

“Tuvimos unas dificultades en cuanto a la expedición de órdenes de captura y eso colaboró con que él saliera del país. La verdad, a mí me sorprendió un poco porque él salió antes, quiero decirlo”, le relató la fiscal al medio mencionado. “Yo siempre pensé que la conducta procesal de una persona de gobierno iba a ser hacerle frente a la imputación. Yo honradamente no pensé que se diera el tema de la evasión como efectivamente se dio”, agregó.

Carlos Ramón González se desempeñó en la administración de Gustavo Petro como director del Dapre y en su momento también lideró la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). También fue uno de los cofundadores del partido Alianza Verde.

Lea también: Exclusivo | De la guerrilla a la central de espías: los cinco desastres que los exM-19 le dejaron a la DNI

Como funcionario del gobierno Petro, de acuerdo con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, González fue el coordinador del pago de millonarios sobornos a congresistas a través de la presunta desviación de fondos del presupuesto del Estado destinados a la gestión del riesgo.

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía y testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, González presuntamente dio el aval para pagar sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

El exdirector del Dapre salió del país hacia Nicaragua el 5 de noviembre de 2024 y se instaló en Managua, esto antes de que el proceso en su contra escalara en una orden de captura con medida intramural por parte del Tribunal Superior de Bogotá, la cual fue dictada en julio de 2025.

Inclusive, en el país centroamericano, al parecer González habría intentado regularizar su situación y renovar su cédula de residencia otorgada por el régimen nicaragüense. Cuando la justicia colombiana formalizó la orden de captura, Managua rechazó la extradición del exfuncionario de la administración Petro y le otorgó el asilo político.

Siga leyendo: ¿Dónde está Carlos Ramón González? Tribunal de Bogotá ordena asignarle defensor público al exdirector del Dapre de Gustavo Petro

Preguntas y respuestas

¿Por qué la Fiscalía no logró capturar a Carlos Ramón González antes de que saliera de Colombia?
La fiscal Luz Adriana Camargo reconoció que hubo dificultades de trámite en la expedición de las órdenes de captura. Esto permitió que González saliera del país antes de que se formalizara la orden en su contra.
¿Cuándo salió Carlos Ramón González de Colombia y a dónde se fue?
Carlos Ramón González salió de Colombia el 5 de noviembre de 2024 con destino a Nicaragua y posteriormente se instaló en Managua, antes de que el proceso judicial avanzara hasta la orden de captura de julio de 2025.
¿De qué se acusa a Carlos Ramón González en el caso de la UNGRD?
Según la Fiscalía y la Corte Suprema, González habría coordinado el pago de millonarios sobornos a congresistas mediante la presunta desviación de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo. Los señalamientos incluyen a Iván Name y Andrés Calle.

Temas recomendados

Justicia
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd
ungrd
Dapre
Fiscalía
Fiscalía General de la Nación
Colombia
Nicaragua
Carlos Ramón González
Luz Adriana Camargo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos