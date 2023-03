Fiscalía no encontró explosivos en supuesto intento de atentado a Francia Márquez

El equipo de avanzada de la vicepresidenta Francia Márquez denunció el hallazgo de lo que parecían artefactos explosivos camino a la casa de la funcionaria en Suárez, Cauca. Este jueves la Fiscalía entregó un informe de la investigación y determinó que no se halló artefactos explosivos.

“Se estableció que no era un artefacto explosivo improvisado, es decir, no tenía los elementos para que se determinara una explosión y, por lo tanto, no podía generarse ningún daño a la vicepresidenta de la República”, señaló el fiscal general, Francisco Barbosa.