Expediente contra Verónica Alcocer incluye cinco capítulos: préstamo, arriendo y una vieja denuncia

La situación judicial de la exprimera dama Verónica Alcocer podría complicarse en los próximos días. La Fiscalía tendría listo un grueso expediente que incluiría las presuntas actuaciones ilegales en las que habría incurrido Alcocer y personas de su entorno más cercano. Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, la carpeta estaría rotulada como “Impacto nacional”.
Incluiría las pruebas que asegura tener Eva Ferrer, examiga de Alcocer, y los testimonios de exfuncionarios del Gobierno Petro que, al parecer, habrían alertado sobre las extralimitaciones de la exprimera dama en decisiones propias de ministros y directores de entidades.