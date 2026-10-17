Expediente contra Verónica Alcocer incluye cinco capítulos: préstamo, arriendo y una vieja denuncia

Incluiría las pruebas que asegura tener Eva Ferrer, examiga de Alcocer, y los testimonios de exfuncionarios del Gobierno Petro que, al parecer, habrían alertado sobre las extralimitaciones de la exprimera dama en decisiones propias de ministros y directores de entidades.

La situación judicial de la exprimera dama Verónica Alcocer podría complicarse en los próximos días. La Fiscalía tendría listo un grueso expediente que incluiría las presuntas actuaciones ilegales en las que habría incurrido Alcocer y personas de su entorno más cercano. Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo , l a carpeta estaría rotulada como “Impacto nacional”.

Dentro de las verificaciones que adelantan los organismos de control también aparece un organigrama con cinco capítulos que reúnen distintos antecedentes y posibles irregularidades, según El Tiempo.

Entre los asuntos que figuran en ese esquema están un préstamo, el arriendo de una sede del Banco Agrario y una denuncia antigua que, al igual que las recientes declaraciones de Ferrer, tuvo su origen en militantes del propio petrismo.

Por la repercusión que ha tomado el caso, la Fiscalía estaría agilizando las actuaciones. De hecho, trascendió que al menos dos exvicepresidentes de Ecopetrol estarían preparando sus defensas ante la posibilidad de ser llamados a declarar en los próximos días. Uno de los capítulos más complejos de la investigación está relacionado con presuntos hechos de corrupción en la petrolera estatal.

Allí, según El Tiempo, Bayron Triana, exvicepresidente de energías para la transición, admitió que “recibió presiones desde Casa de Nariño para acelerar una millonaria compra directa de gas a través de la oficina de Ecopetrol en Houston, días antes de que expirara el gobierno Petro”, dice el medio citado. Detrás de esas supuestas presiones, al parecer estaban los catalanes amigos de Verónica Alcocer.

Todo el caso ha tomado fuerza o al menos impacto nacional después de que Eva Ferrer, quien trabajó como asesora del Gobierno, hiciera una serie de acusaciones sobre presuntas irregularidades durante la administración anterior.

La Fiscalía abrió una indagación contra Alcocer por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, a partir de los primeros señalamientos. Posteriormente, Ferrer amplió sus afirmaciones en declaraciones públicas en las que mencionó posibles movimientos de dinero, presuntas irregularidades en el manejo de recursos, entre otros hechos.

La exfuncionaria deberá entregar su versión bajo juramento ante la Fiscalía el próximo 21 de octubre. Ya dijo que aportará elementos para respaldar sus afirmaciones.

Alcocer, por su parte, solicitó información sobre las actuaciones en su contra y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.

Los otros capítulos que aparecen en las verificaciones

La Fiscalía tendría un organigrama con cinco capítulos, entre ellos los relacionados con un préstamo, el arrendamiento de una sede del Banco Agrario y una denuncia del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla sobre supuestas presiones de Nicolás Alcocer Petro, hijo de Verónica, y de Ricardo Roa, entonces presidente de Ecopetrol, para supuestamente favorecer a terceros con millonarios contratos de venta de energía en la hidroeléctrica de Urrá, en Córdoba.