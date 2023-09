Desde que empezaron los mensajes de odio en su contra, reveló a través de su cuenta de X (antes Twitter), se dedicó a bloquear a cada usuario que le enviaba un mensajes violento, sin embargo la situación empezó a salirse de control. Por lo que decidió este martes 5 de septiembre hace publica la situación, ya que esta la está llevando a padecer “principios de depresión”.

“He recibido muchísimas amenazas e insultos (...) Mentalmente me afectan. He estado con principios de depresión por estas y muchas cosas. He eliminado muchísimos comentarios como para no intoxicarme, pero me parece que hace rato se pasaron de la raya”, dijo Andrea Petro.