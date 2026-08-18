Fiscalía anuncia equipo especial para revisar hallazgos del empalme entregados por De la Espriella

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, respondió al presidente Abelardo de la Espriella tras recibir el informe con presuntas irregularidades detectadas durante el empalme que recogieron y anunció un equipo especial para analizar los hallazgos.

Durante el evento, Camargo agradeció formalmente la entrega del documento y aseguró que toda la información será sometida a una evaluación técnica y jurídica bajo criterios de independencia, objetividad y rigor probatorio.

“Su contenido será objeto de valoración técnica y jurídica bajo los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia que la Constitución y la ley imponen en nuestras actuaciones”, afirmó la fiscal.

Además, Camargo explicó que los fiscales competentes deberán verificar los elementos aportados, contrastarlos con las pruebas que sean recaudadas legalmente y determinar si existen fundamentos para abrir investigaciones o adelantar actuaciones judiciales.

Como principal anuncio, la jefe del ente acusador confirmó la conformación de un grupo especial para asumir el análisis de los casos incluidos en el informe presentado por el Gobierno.

“Conformaremos un equipo especial encargado de los temas que nos han sido trasladados”, señaló. Según explicó, el grupo estará liderado por la jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la directora especializada contra la Corrupción.

La fiscal indicó que, por su alcance nacional y porque involucran distintos sectores y regiones del país, las denuncias requerirán una coordinación transversal dentro de la entidad.