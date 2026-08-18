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Fiscalía anuncia equipo especial para revisar hallazgos del empalme entregados por De la Espriella

El informe presentado por el presidente será sometido a una revisión técnica y jurídica, con criterios de independencia y rigor probatorio.

  • La decisión se toma luego de la entrega del “libro blanco”, que contiene denuncias sobre presuntas irregularidades encontradas por el gobierno de Abelardo de la Espriella tras la salida del gobierno Petro. Fiscalía/Colprensa.
    La decisión se toma luego de la entrega del “libro blanco”, que contiene denuncias sobre presuntas irregularidades encontradas por el gobierno de Abelardo de la Espriella tras la salida del gobierno Petro. Fiscalía/Colprensa.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 2 horas
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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, respondió al presidente Abelardo de la Espriella tras recibir el informe con presuntas irregularidades detectadas durante el empalme que recogieron y anunció un equipo especial para analizar los hallazgos.

Durante el evento, Camargo agradeció formalmente la entrega del documento y aseguró que toda la información será sometida a una evaluación técnica y jurídica bajo criterios de independencia, objetividad y rigor probatorio.

“Su contenido será objeto de valoración técnica y jurídica bajo los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia que la Constitución y la ley imponen en nuestras actuaciones”, afirmó la fiscal.

Además, Camargo explicó que los fiscales competentes deberán verificar los elementos aportados, contrastarlos con las pruebas que sean recaudadas legalmente y determinar si existen fundamentos para abrir investigaciones o adelantar actuaciones judiciales.

Como principal anuncio, la jefe del ente acusador confirmó la conformación de un grupo especial para asumir el análisis de los casos incluidos en el informe presentado por el Gobierno.

“Conformaremos un equipo especial encargado de los temas que nos han sido trasladados”, señaló. Según explicó, el grupo estará liderado por la jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la directora especializada contra la Corrupción.

La fiscal indicó que, por su alcance nacional y porque involucran distintos sectores y regiones del país, las denuncias requerirán una coordinación transversal dentro de la entidad.

Una investigación sin sesgos

En su intervención, también envió un mensaje sobre la necesidad de actuar sin sesgos políticos. “Cualquier información contenida en este informe será examinada con seriedad, con independencia y con pleno apego a la ley, sin consideraciones políticas de ninguna naturaleza”, afirmó.

Camargo destacó además que la metodología utilizada para la elaboración del informe —basada en auditorías forenses y contrastación de hechos— coincide con los criterios que aplica la Fiscalía en las investigaciones por corrupción.

Finalmente, hizo un llamado tanto al gobierno entrante como a los funcionarios del gobierno saliente, los organismos de control y la ciudadanía para que aporten información, documentos y elementos de prueba que permitan esclarecer los hechos denunciados.

La respuesta de la fiscal se produce luego de que el presidente De la Espriella entregara a la entidad un informe con presuntas irregularidades encontradas durante el empalme gubernamental, documento que ahora será sometido a revisión por parte del equipo especial anunciado por la Fiscalía.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué respondió la fiscal general, Luz Adriana Camargo, al informe presentados por el Gobierno?
La fiscal general agradeció la entrega del documento sobre presuntas irregularidades detectadas durante el empalme y anunció la creación de un equipo especial de fiscales para evaluar técnicamente, y de manera independiente, la totalidad de los hallazgos.
¿Quiénes conformarán el equipo especial de la Fiscalía para revisar las denuncias del empalme?
El grupo especial estará liderado por la jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y por la directora especializada contra la Corrupción, coordinando actuaciones transversales debido al alcance nacional de las denuncias.
¿Bajo qué criterios investigará la Fiscalía las irregularidades del informe gubernamental?
Luz Adriana Camargo enfatizó que el informe será evaluado bajo criterios de objetividad, rigor probatorio, transparencia e independencia técnica y jurídica, asegurando que se actuará sin ningún tipo de consideración o sesgo político.

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