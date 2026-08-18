Nubank, del paisa David Vélez, supera por primera vez los US$1.000 millones de ganancia trimestral

Nubank, el neobanco fundado por el empresario paisa David Vélez, cerró el segundo trimestre de 2026 con una cifra que marca un nuevo hito para la compañía, por primera vez superó los US$1.000 millones de utilidad neta en un periodo de tres meses.
El grupo registró una utilidad neta de US$1.061 millones, 67% más que en el mismo trimestre del año pasado y 17% superior a la obtenida entre enero y marzo. Además, el resultado estuvo por encima de las expectativas de los analistas, que calculaban ganancias por US$949,6 millones.
El mercado recibió de manera positiva las cifras y por eso las acciones de Nubank (NU) llegaron a subir 8,40% en las operaciones posteriores al cierre del mercado del pasado 13 de agosto, en una reacción que refleja la lectura favorable de los inversionistas sobre la capacidad del banco para crecer, aumentar sus ganancias y mantener elevados niveles de rentabilidad.
“Ahora estamos generando más de US$1.000 millones en utilidad neta trimestral”, afirmó David Vélez, fundador y CEO global de Nubank, al presentar los resultados.
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