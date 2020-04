Fiscalía disminuyó su desempeño en 2019

El 2019 el país estuvo sin fiscal general en propiedad tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez, “y eso se termina notando porque no hay continuidad en la gestión. Cuando no hay una cabeza visible, la gente empieza a perderse en las prioridades. Por eso una alta recomendación para el presidente y la Corte es que elijan a esos dignatarios rápidamente”, advierte Herrera. Sin embargo, Arrubla insiste en que el funcionamiento de la entidad no puede depender del fiscal general, quien solo opera como administrador y no lleva ningún proceso penal.