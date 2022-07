“Desde por lo menos el primer trimestre de 2021, denuncié reiteradamente, para que se iniciaran las investigaciones que corresponden, por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento obtuve por sendas comunicaciones que recibí”, dijo Archila.

En ese sentido, Archila aseguró que a algunos alcaldes se les cobraba un “peaje”, pues se les exigía dinero a cambio de que sus proyectos presentados a la Secretaría Técnica - DNP, obtuvieran los vistos buenos que se exigen y fueran puestos a consideración de la instancia decisoria.

“Si no pagaban, no llegaban a esa etapa de estudio de fondo, no llegaban a esa instancia posterior de decisión, en la que yo, junto con un representante de los alcaldes y uno de los Gobernadores, ejercía funciones colegiadamente”, señaló el exconsejero.