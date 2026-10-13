Fiscalía cita a Eva Ferrer a declarar este miércoles por señalamientos contra Verónica Alcocer; ha faltado a dos llamados previos

En medio de la polémica por las declaraciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer, a quien señaló de “transportar armas y drogas” en viajes mientras era primera dama del gobierno Petro
EL COLOMBIANO conoció que luego de la entrevista publicada por la revista Semana de este fin de semana, la Fiscalía mantiene una indagación en curso por lo afirmado por la española Ferrer contra Alcocer, acción judicial que inició con los audios revelados el 1 de agosto por el mismo medio de comunicación.
Una fuente le confirmó a este diario que la Fiscalía ya tenía abierta una investigación por los anteriores audios de Eva Ferrer. Las nuevas declaraciones serán revisadas inicialmente dentro de la misma indagación. Según dijo, Ferrer ha sido citada dos veces a declarar y la entidad mantiene contactos con su abogado.
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La primera citación estaba prevista para el 19 de agosto, pero fue reprogramada para el 27 de agosto a las 10:00 a. m. Ferrer tampoco compareció en esa fecha. Posteriormente, fue citada para el 29 de septiembre, diligencia a la que tampoco asistió. Ahora, la Fiscalía programó una nueva citación para este 14 de octubre a las 9:30 a. m.