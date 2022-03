Tras los señalamientos de su exasesor y el llamado a declarar ante la Corte Suprema por la llamada Farcpolítica, Córdoba aseguró que Ordóñez y Juan Carlos Pinzón, embajador de Colombia en Estados Unidos, son presuntos responsables de intervenir para que se dé su extradición a Estados Unidos.

Córdoba lanzó la acusación contra los dos embajadores tras recibir un correo electrónico en el que, según ella, le ofrecen un video en el que Pinzón y Ordóñez aparece “ incidiendo por mi extradición ante el funcionario estadounidense Michael Kozak, Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental”, indicó, en su momento, la senadora electa en un comunicado.

El e-mail habría llegado a su correo el pasado 17 de febrero y habría sido enviado por un funcionario consular que se hace llamar Mario Hernández.

Tanto Ordóñez como Pinzón desmintieron la acusación de Córdoba. “Nunca he sostenido una reunión con el señor Michael Kozak durante mi tiempo como embajador en Washington. No hay forma de que exista el video en mención, eso no es cierto, no existe”, aseguró el embajador Pinzón.