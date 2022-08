El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de no extraditar a Estados Unidos a los narcotraficantes que se acojan a una eventual negociación con el Estado colombiano.

La propuesta de Petro

La semana anterior Petro destapó una de las cartas claves en la reconfiguración de la política contra las drogas con Estados Unidos. El mandatario reveló que le propuso al Gobierno de Joe Biden que los narcotraficantes que negocien con el Estado colombiano no sean extraditados.

“Lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado, se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado, sin ningún tipo de negociación, a los Estados Unidos”, explicó Petro.

En esa línea, el mandatario agregó que los narcos que estén dispuestos a someterse y negociar podrían acceder a eventuales beneficios jurídicos –que no especificó– y aclaró que quienes no vuelvan a cometer ese delito, tendrían asegurada su no extradición.