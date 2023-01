El jefe de la Fiscalía dejó claro que no se opone a la idea de paz total del presidente Gustavo Petro , pero aclaró que podría incurrir en un acto ilegal si accede a su pedido , pues considera que el camino del Clan del Golfo y Los Pachenca solo puede negociar bajo la figura de sometimiento.

Barbosa se mantuvo en firme en su posición y reiteró que no avalará el levantamiento de estas órdenes de captura contra 16 jefes de esas estructuras criminales y aseguró que sería un acto que iría en contra de la Constitución.

“Cuando nos solicitan levantar las órdenes de los jefes de esos grupos, que no tienen carácter político, no existen condiciones constitucionales. No fue por un capricho del fiscal Francisco Barbosa”, aseguró el Fiscal General en Blu Radio.

Publicidad

Tras volverle a decir que no, por tercera vez, al Gobierno en este asunto, Barbosa señaló que se mantendrá en firme en su decisión porque, según él, de hacer lo contrario, entraría en la historia de Colombia como el que evitó las capturas de los jefes criminales.

“No voy a pasar por la historia de este país como aquel que le validó, sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación a personas que, en este caso, son organizaciones criminales y también son los que han matado a los líderes sociales y a los reincorporados. No voy a firmar ningún tipo de solicitud”, apuntó el alto funcionario.