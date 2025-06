“Mi defensa en Guatemala es un tema complejo, no hay garantías”: fiscal general sobre orden de captura en su contra

“No descarto que haya, efectivamente, un ataque originado en una violencia de género. Y no lo descarto no solo porque ha sucedido antes, sino porque existe una presión muy fuerte contra la figura que represento como fiscal, con exigencias que no se plantean cuando el director de la Fiscalía es un hombre. Espero poder examinar esto con mayor detenimiento. No descarto una denuncia”.

Advirtió que la orden de captura en su contra es una “retaliación” por su trabajo en la investigación por la presunta financiación irregular de la multinacional Odebrecht.

“Estamos observando que esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país ha generado un contraataque sin precedente contra los servidores de la entidad y la propia Fiscal General de la Nación”, manifestó Camargo.