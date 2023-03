“Pablo Escobar y el Cartel de Cali estarían felices con la ley de sometimiento”: dura crítica del fiscal Barbosa

“ Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento, el Cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento. ¿Qué pensaría Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra con esta ley de sometimiento? Están ensuciando la dignidad de este país. Y, si los debates los quieren dar, los vamos a dar en el Congreso. Este no es un debate de paz y de guerra, es un debate de narcotráfico contra no narcotráfico” , cuestionó Barbosa durante un evento en la Universidad Externado.

Sobre ese grupo narcotraficante, Barbosa llamó la atención sobre que: “Son decisiones que atentaron contra la institucionalidad colombiana y el orden público por parte del presidente de la República. Hizo una suspensión de operaciones militares y policivas sin verificación y sin limitación geográfica en diferentes lugares del territorio nacional”.

El fiscal participó en el foro Los retos de la justicia en Colombia, al que también asistieron los presidentes de las altas cortes Fernando Castillo Cadena, Corte Suprema de Justicia; Jaime Enrique Rodríguez Navas, Consejo de Estado; y Diana Fajardo Rivera, Corte Constitucional.

“Todos somos amigos de la paz, pero no somos amigos del narcotráfico, y el que quiera ser amigo del narcotráfico que lo diga de frente y discutimos eso el Congreso de la República y frente al país. Amigos de la paz, sí, pero amigos del narcotráfico, no, ni tampoco me los metan en un paquete que diga ‘paz total’ porque eso significa meter a todo el mundo en una dinámica en la que vamos a permitir el lavado de activos y una cantidad de conductas que van en contravía del sistema jurídico colombiano”, aseveró Francisco Barbosa.