Feminicidio de Luz Mery Tristán: el arma, un supuesto suicidio y otras claves de la condena contra Andrés Ricci

El Tribunal Superior de Cali mantuvo la condena contra Andrés Gustavo Ricci García por el feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, asesinada en agosto de 2023, pero ajustó la pena que había sido impuesta en primera instancia. La sentencia quedó en 41 años y ocho meses de prisión, luego de que los magistrados retiraran de la condena el delito de porte ilegal de armas. Lea también: Feminicida de la patinadora Luz Mery Tristán fue declarado culpable La decisión de segunda instancia mantuvo, sin embargo, los elementos centrales con los que un juez de Cali había encontrado responsable a Ricci: la existencia de un contexto previo de violencia contra Tristán, el control que ejercía sobre ella, la inconsistencia de la versión según la cual el disparo ocurrió cuando intentaba impedir un supuesto suicidio y las evidencias que establecieron que el arma que portaba era compatible con el proyectil que causó la muerte de la deportista. La sentencia reconstruye así las horas previas al crimen y, sobre todo, el contexto de la relación que terminó con la muerte de una de las figuras más importantes del deporte colombiano.

Una relación marcada por el control y una violencia de género

Para los magistrados, la muerte de Luz Mery Tristán no podía analizarse como un hecho aislado ocurrido en la madrugada del 5 de agosto de 2023. Durante el juicio fueron escuchadas personas cercanas a la pareja que describieron comportamientos de control y celos por parte de Ricci. Según esos testimonios, el empresario vigilaba las comunicaciones de Tristán, conocía sus actividades cotidianas y le exigía explicaciones sobre sus contactos. No se pierda: ¿Quién era Luz Mery Tristán, la campeona mundial de patinaje asesinada en Cali? La sentencia recoge que la deportista cambiaba con frecuencia su número de teléfono para evitar llamadas que pudieran desencadenar episodios de celos. También señala que debía mostrarle a Ricci conversaciones de WhatsApp y mantener videollamadas para informar dónde se encontraba. Para el Tribunal, esos elementos permitieron establecer un contexto de violencia física y psicológica previo al asesinato, relevante para entender el feminicidio.

La justicia ya había considerado probado en primera instancia que Tristán había sido sometida a un ciclo de violencia. No se trataba, entonces, únicamente de establecer quién disparó el arma.

El arma que terminó con la vida de la campeona

Uno de los elementos que permaneció en la sentencia fue la evidencia balística. Cuando las autoridades llegaron a la vivienda después del crimen, encontraron a Ricci y seis armas: cuatro eran de fuego y dos traumáticas. Aunque el Tribunal retiró de la condena el delito autónomo de porte ilegal de armas, mantuvo la valoración de la prueba balística para establecer la responsabilidad por el feminicidio. El perito Eduar René Gracia examinó las armas incautadas y estableció que una de ellas, que estaba en poder de Ricci cuando fue capturado, era compatible con uno de los orificios encontrados en la puerta de la habitación auxiliar y con la trayectoria del proyectil que impactó el cuerpo de Tristán. No se pierda: Al señalado feminicida de la patinadora Luz Mery Tristán le incautaron seis armas

La versión del supuesto suicidio

Otro de los puntos centrales del proceso fue la explicación entregada por Ricci sobre lo ocurrido. Según su versión, Tristán habría manifestado que quería quitarse la vida y él habría intervenido para impedirlo. El disparo, bajo esa explicación, habría ocurrido mientras intentaba protegerla. Pero esa hipótesis fue descartada por los jueces. El análisis de la necropsia no encontró lesiones autoinfligidas ni elementos que respaldaran la posibilidad de que Tristán hubiera intentado quitarse la vida. Para el juzgador, además, esa explicación no era compatible con el conjunto de pruebas presentado durante el juicio.

Luz Mery Tristán fue campeona mundial de patinaje en la prueba de los 5.000 metros en el Mundial de Patinaje de 1990. Foto: redes

La sentencia concluyó que la hipótesis defensiva no lograba explicar los hallazgos de la escena ni las características de las lesiones. Le puede interesar: ¿Presunto feminicida de Luz Mery Tristán podría quedar libre? El acusado apelaría al vencimiento de términos

Un perito, dentro del proceso, explicó que la lesión en uno de los ojos de Tristán era compatible con un golpe de considerable fuerza y que las heridas encontradas en sus nudillos podían corresponder a maniobras defensivas frente a un agresor. Esos elementos reforzaron la reconstrucción judicial de una confrontación violenta previa al disparo.

Rastros de droga

A las pruebas sobre la relación se sumaron los análisis toxicológicos practicados a Ricci después del crimen. Según el expediente, en sus muestras de orina fueron detectados cocaína y alcohol. La evidencia fue incorporada al proceso dentro de la reconstrucción de las circunstancias que rodearon el feminicidio. También fueron conocidos antecedentes relacionados con el consumo de sustancias por parte de Ricci, quien había acudido previamente a un proceso de rehabilitación en Cuba. Estos elementos, sin embargo, no fueron utilizados por los jueces para establecer por sí solos la responsabilidad penal. La condena se construyó a partir del conjunto probatorio: el contexto de violencia, los testimonios, las evidencias forenses, la escena del crimen, el arma y las inconsistencias de la explicación entregada por el acusado. Siga leyendo: Revelan conmovedor audio de Luz Mery Tristán, horas antes a su asesinato: “Se me salieron las lágrimas” Luz Mery Tristán había hecho historia mucho antes de aquella madrugada. En 1990 se convirtió en la primera colombiana en ganar un campeonato mundial de patinaje, al imponerse en los 5.000 metros. Más de tres décadas después, su nombre regresó a los tribunales, esta vez como víctima de un feminicidio cometido en la vivienda donde se encontraba con su pareja. En febrero de 2025, un juez de Cali declaró responsable a Ricci por el feminicidio agravado. Un mes después, fue condenado a 45 años y nueve meses de prisión, pena que incluía también el delito de porte ilegal de armas. La defensa apeló esa decisión y el caso llegó al Tribunal Superior de Cali. La segunda instancia modificó la condena, pero no el núcleo de la decisión: Ricci continúa siendo responsable penalmente por el feminicidio agravado de Luz Mery Tristán. La pena quedó en 41 años y ocho meses de prisión. La revisión del Tribunal dejó así cuatro elementos centrales en pie: el contexto de violencia y control previo, la evidencia que relacionó el arma con el disparo mortal, el descarte de la hipótesis del suicidio y los hallazgos forenses que mostraron que Tristán había sufrido violencia antes de morir. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas