Feminicidio de Luz Mery Tristán: el arma, un supuesto suicidio y otras claves de la condena contra Andrés Ricci

El Tribunal Superior de Cali mantuvo la condena contra Andrés Gustavo Ricci García por el feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, asesinada en agosto de 2023, pero ajustó la pena que había sido impuesta en primera instancia.
La sentencia quedó en 41 años y ocho meses de prisión, luego de que los magistrados retiraran de la condena el delito de porte ilegal de armas.
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La decisión de segunda instancia mantuvo, sin embargo, los elementos centrales con los que un juez de Cali había encontrado responsable a Ricci: la existencia de un contexto previo de violencia contra Tristán, el control que ejercía sobre ella, la inconsistencia de la versión según la cual el disparo ocurrió cuando intentaba impedir un supuesto suicidio y las evidencias que establecieron que el arma que portaba era compatible con el proyectil que causó la muerte de la deportista.
La sentencia reconstruye así las horas previas al crimen y, sobre todo, el contexto de la relación que terminó con la muerte de una de las figuras más importantes del deporte colombiano.