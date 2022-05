Por medio de un video expresó solidaridad con los dos reporteros y fue enfático en decir que eso jamás puede ocurrir , pues eso no va con su personalidad. Según él, “aquí no necesitamos más odio, aquí lo que necesitamos es amor y respeto por el otro”.

Frente a los agresores, Gutiérrez dijo que no los quiere en su campaña, pues él no está con quienes representan el odio. A ello le sumó que incluso no conoce a los simpatizantes que atacaron verbal y físicamente a los periodistas de la Agencia Anadolu y de La Silla Vacía.

Ese suceso, según la Flip, se cataloga en una evidente obstaculización para acceder a la información en época electoral.

Los agredidos

En la tarde del pasado domingo, Federico Gutiérrez citó a sus seguidores a que lo acompañaran en el último día de campaña pública a nivel nacional.