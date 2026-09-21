Familia de ciclista Wilfreth Aguilera pide llevar a Bogotá la investigación por su muerte en Facatativá

La familia sostuvo que, después del accidente, el sospechoso habría intentado huir de la escena, pero luego fue alcanzado. El caso pasó a manos de la Fiscalía en Facatativá, pero Acosta Rico fue dejado en libertad mientras continúa el proceso judicial.

El conductor, identificado como Jesús Acosta Rico , iba en una Renault Duster roja y habría invadido el carril contrario en una curva y adelantado en doble línea.

El joven, de 19 años y considerado una promesa del deporte, perdió la vida el pasado 17 de mayo de 2026, luego de ser embestido por un conductor aparentemente en estado de alicoramiento, mientras el deportista entrenaba en la vía Los Alpes-Facatativá, en el sector del Alto de La Tribuna.

La familia de Wilfreth Aguilera Torres está solicitando que el caso por la muerte del ciclista deje de estar en manos de la Fiscalía en Facatativá y pase a Bogotá.

La familia de Wilfreth Aguilera, a través de su abogado Leonardo Pinilla, radicó un memorial ante la Dirección de Fiscalías de Cundinamarca, solicitando su intervención y una posición institucional clara frente al manejo que ha tenido el caso.

“Esta representación de víctimas, al igual que los familiares de Wilfreth Aguilera Torres, estamos altamente preocupados por las decisiones que ha tomado la justicia en este caso en particular”, manifestó Pinilla.

“La sensación de las víctimas es de total desprotección y, al mismo tiempo, existe una percepción de que no habrá consecuencias jurídicas contra quien cometió los hechos que terminaron con la muerte de Wilfreth Aguilera Torres”, agregó.

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Según el apoderado, desde que la investigación llegó a conocimiento de la Fiscalía de Facatativá se han presentado diferentes situaciones por las que la familia requiere explicaciones.

“Desde el primer momento que llegó este caso a la Fiscalía ha tenido, por decirlo menos, vicisitudes que deben ser aclaradas a esta representación de víctimas y a las víctimas en general”, expresó Pinilla.

Asimismo, solicitaron ante al ente investigador que el caso sea conocido en Bogotá y no en Facatativá, como se había establecido inicialmente. “Creo que contaremos con mayores garantías dadas las situaciones que ya hemos tenido en el actuar de los fiscales en dicho municipio”, concluyó el abogado.

Voces de comunidades ciclistas, como la de Álvarito Hoche, se han sumado a las muestras de apoyo a la familia de Wilfreth y han expresado públicamente su decepción y preocupación por lo que viene ocurriendo con el caso.

“Hoy me levanto con total decepción, desacuerdo y además preocupación por la situación que está pasando un compañero, un ciclista que murió el 17 de mayo, Wilfreth Aguilera”, afirmó Hoche.

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