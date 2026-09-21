Familia de ciclista Wilfreth Aguilera pide llevar a Bogotá la investigación por su muerte en Facatativá

La familia de Wilfreth Aguilera Torres está solicitando que el caso por la muerte del ciclista deje de estar en manos de la Fiscalía en Facatativá y pase a Bogotá.
El joven, de 19 años y considerado una promesa del deporte, perdió la vida el pasado 17 de mayo de 2026, luego de ser embestido por un conductor aparentemente en estado de alicoramiento, mientras el deportista entrenaba en la vía Los Alpes-Facatativá, en el sector del Alto de La Tribuna.
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El conductor, identificado como Jesús Acosta Rico, iba en una Renault Duster roja y habría invadido el carril contrario en una curva y adelantado en doble línea.
La familia sostuvo que, después del accidente, el sospechoso habría intentado huir de la escena, pero luego fue alcanzado. El caso pasó a manos de la Fiscalía en Facatativá, pero Acosta Rico fue dejado en libertad mientras continúa el proceso judicial.