“Un infundio que sale periódicamente”: Francisco Santos niega las acusaciones de Mancuso

En un comunicado difundido en su perfil de Twitter, el político contó que “durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales, sin que haya una sola prueba de su veracidad, y no puede haberla porque nunca sucedió”.

Mancuso detalló que tuvo varias reuniones con Santos, en las cuales “incluso me invitó a Bogotá al periódico El Tiempo a explicarles a los editorialistas el enfoque de autodefensas en la lucha contra la subversión”.

Por su parte, Santos reiteró: “No soy una persona que rehúya cualquier tipo de debate, pero constrastarme con un personaje como Mancuso no me interesa porque controvertir con él es darle validez a través de mi voz y eso no lo voy a hacer”.

Y finalizó su comunicado recordando que “los expedientes de esa investigación están en los archivos judiciales si alguien quiere consultarlos”.