Extranjeros coinciden, en video viral, en que esto es lo que menos les gusta de Bogotá

La impresión que tienen los extranjeros sobre Colombia es casi siempre positiva, pues nos caracterizamos por ser un país servicial y abierto al turismo. Sin embargo, hay algunos aspectos negativos que no atraen a los turismos y, por supuesto, a los propios habitantes de algunas ciudades. Es el caso de Bogotá, que es una ciudad con decenas de atractivos turísticos, pero hay aspectos que no suman para los turistas que nos visitan.

Así lo documentó el creador de contenido ‘spanishdelbueno’, que tiene éxito en las redes sociales por hacer entrevistas en inglés a turistas o hacer entrevistas a los habitantes de la capital. En un video reciente propuso la pregunta “¿Cuál ha sido el mayor choque cultural que han tenido en Colombia?” y la mayoría de los entrevistados respondió choques relacionados con el tráfico. No solo el alto volumen de trancones o tacos, sino la actitud de los conductores.

“El tráfico es terrible y aquí la gente maneja muy mal”, comentó un estadounidense. Unas españolas dijeron: “Hay mucha congestión de tráfico y esto puede deberse un poco a la falta de transporte público; de pronto un metro ayudaría mucho, aunque sé que pronto van a tener uno y esto hará que las distancias sean más cortas y más llevaderas, porque esto aquí es una locura”.

Bogotá, sin duda, es una ciudad con muchos atributos, pero el hecho de que aún no tenga metro, “le quita puntos”, pues hasta ahora su primera línea está en construcción.

“Me ha impresionado que no haya transporte público y el que hay esté muy saturado, no tienen metro y hay demasiado tráfico y eso me ha dejado bastante sorprendido”, agregó un español.