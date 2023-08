La exsenadora Zulema Jattin en medio de sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no solo aceptó sus nexos con grupos paramilitares 20 años atrás, con el objetivo de conseguir beneficios electorales, sino que, además, prendió su ventilador y salpicó a alcaldes, gobernadores e importantes figuras políticas en el país, entre ellas el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En un documento de 90 páginas de dominio público y que ha sido entregado este jueves 24 de agosto por la JEP, aparece una declaración de la señalada en donde esta habla de dos reuniones que sostuvo en su momento, presuntamente, con Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe Vélez. El primero fue con Mancuso, en septiembre de 2001 y el segundo con Uribe, en enero de 2022.

Sobre el expresidente dijo entonces haberse reunido con él, cuando ella era congresista. El objetivo del encuentro, según Jattin Corrales, giró en torno a la preocupación que ella tenía acerca de las prohibiciones que estaban haciendo los paramilitares a algunos candidatos, pero este no le habría prestado mucha atención al tema.

“Simplemente orientó la conversación a que, si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg, que no iba a corroborar nada, pues era preferible que no pusiera la denuncia. Y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento iba a hacer total el caso”, declaró la exsenadora ante la JEP.