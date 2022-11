El veedor que acompañó y asesoró al sargento (r) Ávila, quien hizo parte de la Policía Antinarcóticos y fue afectado por el parkinson debido a, según sus familiares, el glifosato, respondió que esta práctica se ha hecho muy común en expolicías y miembros en retiro de la Fuerza Pública que no tienen una buena atención por parte de Sanidad Militar.

“Tristemente esta es la realidad de nuestros usuarios, abandonados totalmente en sus enfermedades, piensan en la eutanasia como única opción para calmar su dolor, requerimos urgente un protocolo para trato prioritario y certificación veloz de su condición de discapacidad, exigimos dignidad para nuestros veteranos enfermos”, dijo López al diario El Quindiano.

Los casos anteriores

El primer caso de eutanasia en un miembro retirado de la Policía ocurrió hace mes y medio. El procedimiento fue solicitado por el sargento (r) Gilberto Ávila Llano, debido a las dolencias y a lo degenerativo del parkinson, enfermedad que empezó a padecer hace poco más de 17 años.

“La enfermedad me tiene vencido: no puedo salir solo, dependo de otra persona y no puede hacer nada, “por eso decidí practicarme una muerte digna porque no tengo otro recurso”, dijo días antes de su muerte el sargento Ávila.