¿Qué sigue en la imputación contra la exministra Cecilia Álvarez? Se declaró inocente en el escándalo de Odebrecht

En audiencia virtual, desarrollada durante la mañana de este jueves 6 de julio en el Tribunal Superior de Bogotá y ante el magistrado Efraín Bermúdez, el fiscal Gabriel Jaimes expuso a lo largo de más de dos horas los argumentos jurídicos del ente investigador para acusar a Álvarez. Jaimes, por momentos, tuvo problemas de conexión a internet que no le restaron fuerza a su línea acusatoria.

La exministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa , no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de interés indebido en celebración de contratos, concretamente en provecho de terceros, en el marco del escándalo de Odebrecht. Ahora comienza a correr el plazo de noventa días para acusarla formalmente o para pedir el archivo de la investigación.

Principalmente, la irregularidad llegó al adicionar el tramo que va de Ocaña (Norte de Santander) hasta Gamarra (Cesar). De acuerdo con Jaimes, el objeto del contrato inicial no contemplaba esa parte de la ruta, así que, para poder invertir en ella, debía abrirse otro proceso de licitación pública, además de pedir autorización al Consejo Superior de Política Fiscal y al Consejo Nacional de Política Económica y Social, algo que no se realizó.

Álvarez, según el relato de la Fiscalía, sabía que los otrosíes eran inviables, no solo por su conocimiento como ministra, sino porque lo consultó con el Consejo de Estado. Sin embargo, antepuso sus “intereses privados” y “actuó de forma dolosa”, con un “claro conocimiento e interés en violentar normas”.

“La doctora Álvarez, teniendo pleno conocimiento de que no era posible celebrar esos otrosíes al construir un nuevo proyecto de infraestructura que debía ser licitado, obvió esa circunstancia y coadyuvó, de forma eficaz, a que el pacto ilícito suscrito entre la Ani y la concesión Ruta del Sol pudiera ejecutarse”, afirmó el fiscal Jaimes.