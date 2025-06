“Se está enviando a Colombia a una recesión”: Bruce Mac Master, presidente de la Andi

Pero después de varios días, el presidente Petro nos mandó la razón de que no quería concertarla. Entonces, es muy importante decir esto porque no habíamos concertado nada.

Va a terminar afectando las pymes y a sectores particulares porque no van a tener como asumir estos costos, que se van a sumar con los extracostos que se van a generar por los contratos de aprendizaje. Nosotros diseñamos una versión intermedia que permitía no tener los costos relacionados con el desempleo y la informalidad, que era generar exenciones para las pymes y compañías medianas y pequeñas, pero infortunadamente eso fue votado negativo, yo creo que se cometió un grande error. Sin duda va a producir informalidad”.

“No, la verdad es que no es así de simple. Como te lo estoy diciendo, dijimos y ofrecimos que la podíamos concertar. El Gobierno nos dijo que no la concertaban. La reviven y después de que la reviven, nosotros decimos por delante que estamos de acuerdo con la reducción de la jornada nocturna y que estamos de acuerdo en que haya un mecanismo de transición que permita que los dominicales y festivos puedan ser más remunerados.

“Pues el Gobierno nacional sabe que desde el punto de vista fiscal, seguir endeudando al país, aumentar el endeudamiento es tremendamente inconveniente desde el punto de vista de la calificación de riesgo, de la certidumbre, de la sanidad, de la macroeconomía y de las finanzas públicas. Y adicionalmente a eso, porque ya está diciendo que va a haber un incremento del endeudamiento que va a llegar al 63%. Además, está diciendo que le va a quitar a los hogares colombianos y a las empresas colombianas $20, $22, 23 billones adicionales por la vía de una nueva reforma tributaria. En realidad, lo que se está haciendo es enviando a Colombia a una recesión.

La combinación de un endeudamiento tan alto y la toma de recursos desde los hogares y las empresas hacia el Estado es garantía de que Colombia se encamina hacia una recesión. Es una posición bastante irresponsable del Gobierno y demuestra una ambición de gasto que nunca habíamos visto en la historia de Colombia.

El Gobierno tiene el presupuesto más alto de la historia en términos reales y quiere, básicamente, seguir creciéndolo, ¿para qué?, ¿para gastar en qué? Esa es una muy buena pregunta porque, evidentemente, no se lo está gastando en los programas de vivienda, no se lo está gastando en los programas de infraestructura, no se lo está gastando en educación, no se lo está gastando en salud. ¿En qué se lo está gastando el gobierno?, además de pagar intereses altísimos por cuenta de una política súper irresponsable en términos de endeudamiento, pues evidentemente en las OPS —órdenes de prestación de servicios—. Tenemos en este momento el Estado de mayor tamaño en la historia en términos de el número de empleados y de contratistas.

De hecho, nos contaba hace poco un exministro de Hacienda cómo hemos pasado a cerca de 900.000 personas que trabajan con el Estado a un rubro o un volumen de 1.300.000 personas. Son casi 400.000 personas adicionales cuando comparamos con la planta de personal de hace dos años. Entonces, es una posición muy peligrosa que está jugando con el futuro del país, que seguramente le conviene desde el punto de vista electoral a quien está hoy en día en el gobierno, pero que va a terminar, digamos, generándole el caos a muchas generaciones de aquí en adelante”.