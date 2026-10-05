Exfiscal Francisco Barbosa denuncia presunto espionaje durante gobierno Petro: “hubo persecución”

Luego de que se conocieran los hallazgos de una auditoría forense ordenada por el gobierno de Abelardo De La Espriella a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el exfiscal Francisco Barbosa acudió a la Fiscalía para denunciar las presuntas actividades de espionaje de las que habría sido víctima durante el gobierno de Gustavo Petro.
En contexto: Destapan 147 terabytes de información y presuntas irregularidades en la DNI durante el gobierno Petro
Barbosa busca que el ente acusador identifique a los que serían los responsables de las ‘chuzadas’ de las que, según denunció, habría sido víctima junto con su familia. El exfiscal aseguró que este caso podría ser la punta del iceberg de una investigación de mayores dimensiones sobre el espionaje.
“Me siento perseguido”, afirmó Barbosa, quien calificó las presuntas interceptaciones y seguimientos como “una infamia” y señaló que representarían una vulneración de los derechos humanos.
Agregó: “Espero que esta pesadilla termine (...). Creo que deben colaborarse con informaciones que salgan de la Uiaf, que salgan de la Dian”.