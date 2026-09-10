De enfermero de combate a héroe: este era Edwin Oliveros, el conductor que murió para salvar a estudiantes tras accidente en Sucre

Cuando se trató de salvar la vida de otras personas, Edwin José Oliveros Montiel no dudó. Esto luego de que los frenos de un bus escolar fallaron en una pendiente pronunciada de Morroa, Sucre; el hombre de 48 años antepuso la vida de decenas de niños a la suya.
Con una maniobra desesperada pero meditada, estrelló el vehículo contra una volqueta para evitar caer a un abismo. Su acción contuvo una tragedia mayor, aunque a él le costó la existencia. Muchos habitantes lo catalogaron como “héroe”.
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