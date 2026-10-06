Lista de terroristas, más cárcel y golpe a las finanzas: así es el estatuto que llevará De la Espriella al Congreso

El Gobierno de Abelardo De la Espriella prepara una de las principales apuestas de su política de seguridad: un Estatuto Antiterrorista con el que busca endurecer el marco jurídico para perseguir a las organizaciones armadas y criminales que operan en distintas regiones del país.

El proyecto, elaborado por el Ministerio del Interior, en cabeza de Rodrigo Lara, será presentado este jueves 8 de octubre ante el Consejo de Política Criminal, instancia que deberá realizar la revisión técnica y jurídica correspondiente antes de que la iniciativa continúe su camino hacia el Congreso.

La propuesta hace parte de una estrategia que el Ejecutivo pretende desplegar de manera paralela con una ley de sometimiento a la justicia, liderada por el ministro de Justicia, Iván Cancino.

El principio que atraviesa ambas iniciativas es el mismo: el Gobierno quiere ofrecer una salida jurídica para quienes pretendan someterse, pero al mismo tiempo endurecer las condiciones para quienes continúen en las estructuras criminales.

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“El jueves presentaré en el Consejo de Política Criminal la pócima jurídica que necesitamos para enfrentarlos y derrotarlos: el Estatuto Antiterrorista”, anunció Lara.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un sistema de listas para identificar y clasificar como terroristas a determinadas organizaciones armadas ilegales.

De acuerdo con lo que ha anticipado el Gobierno, la inclusión de una estructura en ese listado no sería automática. Inicialmente, tendría que pasar por la evaluación del Consejo de Seguridad Nacional, máximo órgano asesor del presidente en asuntos relacionados con defensa y seguridad nacional.

La intención del Ejecutivo es que esa categorización permita activar un conjunto de consecuencias jurídicas y operativas sobre las organizaciones incluidas.

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Entre los grupos que estarían en el centro de esta estrategia aparecen el ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc de Calarcá y de Iván Mordisco, según lo señalado por el Ministerio del Interior.

El Gobierno sostiene que existen elementos que permiten establecer el carácter terrorista de algunas de estas estructuras y que Colombia necesita un marco más específico para enfrentarlas.

La referencia utilizada para construir este modelo son los sistemas de listas empleados por Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas.

Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales que operan en Colombia alcanzan los 28.802 integrantes, una cifra que evidencia el crecimiento y la expansión de estas organizaciones en distintas regiones del país.

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El Clan del Golfo concentra la mayor cantidad de integrantes, con 10.268 miembros. De acuerdo con el análisis de la FIP, esta estructura no solo es la más numerosa, sino también una de las que registra mayor expansión territorial.

Le sigue el ELN con 7.123 integrantes. La guerrilla mantiene presencia en diferentes zonas del país y continúa siendo una de las principales estructuras armadas ilegales por número de miembros y capacidad territorial.

A este panorama se suman las diferentes disidencias de las extintas Farc, que en conjunto reúnen cerca de 10.000 integrantes.

Entre ellas se encuentran las estructuras bajo el mando de alias Iván Mordisco, que tendría unos 4.480 hombres, además de los bloques y frentes que se agrupan alrededor de otras facciones, como las comandadas por alias Calarcá.

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La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y otras estructuras armadas reúnen, por su parte, unos 2.359 integrantes. A este mapa se agregan organizaciones de menor tamaño, entre ellas las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), la Segunda Marquetalia y los Comuneros del Sur.

Una de las principales alertas del informe está en el crecimiento de estas organizaciones. La FIP señala que, frente a diciembre de 2022, cuando contabilizaba 15.120 integrantes, las filas de los grupos armados crecieron cerca de 90 %.

Es decir, en menos de cuatro años, el número de personas vinculadas a estas estructuras prácticamente se duplicó. El fenómeno no se limita al aumento de hombres en armas.

De acuerdo con la FIP, estas organizaciones funcionan mediante más de 170 subestructuras armadas, muchas de ellas fragmentadas y distribuidas en diferentes regiones del territorio nacional.

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Esta atomización dificulta establecer un único mapa de actores y muestra la transformación de la violencia armada hacia estructuras con distintos niveles de autonomía y control territorial.

En ese escenario, el informe advierte que el crecimiento de las organizaciones armadas ocurre en medio de disputas por territorios, rentas ilegales y formas de gobernanza criminal, un panorama que plantea nuevos desafíos para la seguridad y para las estrategias de negociación del Estado con estos grupos.