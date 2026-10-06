Estas son las áreas agrícolas protegidas que el Gobierno de De la Espriella ya empezó a desmontar: ¿dónde y por qué?

El gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a desmontar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) que habían sido declaradas durante la administración de Gustavo Petro. Este lunes, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, derogó las resoluciones que cobijaban 15.839 hectáreas en cinco municipios de Cundinamarca.
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La decisión fue anunciada desde la Gobernación de Cundinamarca y comprende áreas ubicadas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, todas pertenecientes a la provincia de Sabana Centro.
La medida se conoció apenas tres días después de que el Ministerio de Agricultura anunciara otra derogatoria de APPA, esta vez en ocho municipios del sur de La Guajira. Allí fueron levantadas las restricciones sobre cerca de 80.000 hectáreas que habían quedado cobijadas por esta figura desde 2024.