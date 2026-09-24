Estados Unidos alertó a sus ciudadanos por violencia y bloqueos en Santa Marta: ¿qué pasa con los vuelos?

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que tengan previsto viajar a Santa Marta y al Magdalena, debido a la situación de seguridad derivada del paro armado, los bloqueos y las amenazas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como Los Pachenca.
A través de su Oficina de Asuntos Consulares, el Gobierno estadounidense recomendó extremar las medidas de seguridad, monitorear el estado de las vías y mantenerse atentos a los cambios en la movilidad de la capital del Magdalena.
La advertencia se conoce después de una jornada marcada por bloqueos y hechos de violencia, que llevaron al despliegue de la Fuerza Pública en distintos puntos de Santa Marta, luego de una operación de seguridad del Gobierno.
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