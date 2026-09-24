Estados Unidos alertó a sus ciudadanos por violencia y bloqueos en Santa Marta: ¿qué pasa con los vuelos?

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que tengan previsto viajar a Santa Marta y al Magdalena, debido a la situación de seguridad derivada del paro armado, los bloqueos y las amenazas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como Los Pachenca. A través de su Oficina de Asuntos Consulares, el Gobierno estadounidense recomendó extremar las medidas de seguridad, monitorear el estado de las vías y mantenerse atentos a los cambios en la movilidad de la capital del Magdalena. La advertencia se conoce después de una jornada marcada por bloqueos y hechos de violencia, que llevaron al despliegue de la Fuerza Pública en distintos puntos de Santa Marta, luego de una operación de seguridad del Gobierno. Le recomendamos leer: MinDefensa dice que “la amenaza en Santa Marta ya está controlada” y que van a “impedir que esto vuelva a suceder”

Según el reporte estadounidense, un grupo armado ilegal anunció un bloqueo armado al transporte durante 72 horas, además del cierre de actividades civiles y un toque de queda absoluto que se extiende hasta el mediodía del viernes. Estas medidas han afectado la movilidad y el desarrollo de actividades cotidianas en Santa Marta, al tiempo que mantienen en alerta a habitantes y visitantes. El Departamento de Estado también advirtió que podrían presentarse restricciones e interrupciones en las rutas terrestres dentro y alrededor de la ciudad. Conozca: Arde la Costa: Abelardo, con pistola al cinto, enfrenta crisis de seguridad en Santa Marta Ante las amenazas, el Gobierno ordenó un despliegue de la Fuerza Pública en puntos estratégicos de Santa Marta y en corredores considerados claves para la movilidad. El informe del Departamento de Estado señala que las autoridades colombianas “han incrementado los despliegues militares y policiales en la ciudad y a lo largo de rutas clave”. En ese contexto, Estados Unidos advierte que los desplazamientos por algunas rutas dentro y alrededor de Santa Marta pueden presentar demoras, limitaciones o condiciones de seguridad cambiantes. Por eso, recomienda a sus ciudadanos verificar la información oficial antes de movilizarse y monitorear las actualizaciones relacionadas con posibles cierres de carreteras. Le puede interesar: Santa Marta reporta pérdidas de $39.590 millones tras jornada de violencia

¿Qué pasa con el aeropuerto de Santa Marta?

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar permanece abierto y en operación, por lo que la situación de seguridad en tierra no ha significado el cierre de la terminal aérea. Sin embargo, el funcionamiento del aeropuerto no significa que todos los viajeros estén manteniendo sus planes. El temor generado por la situación de orden público y las dificultades para movilizarse han llevado a algunas personas a reprogramar sus vuelos, pese a que la terminal continúa activa. El Departamento de Estado señala que la ruta desde Santa Marta hacia el aeropuerto y la carretera hacia Barranquilla permanecen abiertas, aunque advierte que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Por ello, los viajeros deben tener en cuenta no solo el estado de su vuelo, sino también las condiciones de las vías que deben utilizar para llegar a la terminal. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La recomendación de Estados Unidos es mantenerse informado mediante fuentes oficiales y verificar el estado de las carreteras antes de realizar cualquier desplazamiento. Siga leyendo: Así intenta Santa Marta volver a la normalidad tras paro armado: “retomen sus actividades y confíen”

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