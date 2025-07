La noticia que destrozó a la esposa de Miguel Uribe pocas horas después del atentado: “Me dijeron que entró en muerte cerebral”

“Fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Cuando llegamos, lo operan y nos dicen que Miguel sobrevivió. Fue un alivio para mí. En algún momento yo subí a cuidados intensivos y unos médicos me dijeron: ‘Miguel entró en muerte cerebral’. Entonces yo dije qué significaba eso. Luego volteé y miré a otro médico y le dije: ‘¿Miguel se va a morir?’, y me dijo que sí, que era cuestión de horas”, contó con dolor Tarazona, pues ahora califica como un milagro que el precandidato siga con vida.

Lo peor venía después, porque María Claudia debía contarle a sus hijos la noticia. “Yo les dije que él no lo logró y que se iba a morir. Les pedí a mis hijas que se despidieran mandándole un mensaje a Miguel. Luego fui a la clínica con los audios de ellas en mi celular. Entro a despedirme, me acuesto encima de él y le digo: ‘Amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso. No solamente en nuestra familia, sino también en Colombia. Vete tranquilo que yo voy a estar aquí para Alejandro, que es tu mayor tesoro. Lo voy a cuidar con todas las fuerzas de mi corazón. Y cuando él tenga hijos, y esos hijos vayan a tener hijos... te voy a ir a buscar y va a haber una segunda oportunidad para ti y para mi. Vete a buscar los brazos de tu mamá que yo me hago cargo’”, concluyó Tarazona.

La Fundación Santa Fe de Bogotá publicó un comunicado este lunes en el que informaron que el precandidato ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable, la cual está evidenciada en las recientes imágenes diagnósticas que le fueron realizadas (resonancia magnética, tomografía, Doppler, entre otras).

