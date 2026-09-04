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Colombia recibe más de 95.000 unidades de medicamento donados por España

El Ministerio de Salud confirmó la donación que supera los 350.000 euros y se entregarán en las zonas afectadas por el terremoto de 7,4 que devastó al occidente colombiano.

  • España donó más de 95.000 unidades de medicamentos que llegaron a Colombia a través de dos viajes aéreos. Foto: Colprensa
    España donó más de 95.000 unidades de medicamentos que llegaron a Colombia a través de dos viajes aéreos. Foto: Colprensa
Colprensa
hace 60 minutos
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El Ministerio de Salud recibió una donación humanitaria del Reino de España para fortalecer la atención de las poblaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La ayuda, que fue impulsada por la Fundación Reina Sofía y canalizada a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), esta compuesta por 95.248 unidades de medicamentos, distribuidas en 37 palés que superan las cinco toneladas, con un valor estimado de 350.000 euros, incluidos medicamentos y transporte.

El Ministerio de Salud destacó la solidaridad de España como aliado estratégico para respaldar la respuesta institucional y comunitaria frente a la emergencia.

Lea también: Defensoría alerta por falta de medicamentos en zonas afectadas por el terremoto que ya deja 302 IPS averiadas

Según informó esa cartera, la donación llegó al país en dos envíos aéreos: uno de 17 palés y otro de 20, y es entregada directamente a la Cruz Roja Colombiana, entidad que justificó previamente la necesidad de los insumos y estará encargada de su recepción y distribución.

En ese sentido, los 95.248 medicamentos serán entregados a los territorios afectados por la emergencia, con la prohibición de venta y deberán destinarse a apoyar la atención de las comunidades afectadas por el sismo.

“Los medicamentos, cumplen las normas farmacológicas y de concentración avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y disponen de certificados de calidad que acreditan que no se encuentran en fase de experimentación”, señaló el Ministerio de Salud.

“Con esta cooperación, Colombia y España fortalecen sus históricos lazos de solidaridad y cooperación bilateral, al tiempo que articulan esfuerzos para que la ayuda humanitaria llegue de manera segura, transparente y oportuna a las poblaciones más vulnerables afectadas por la emergencia”, concluyó el Gobierno Nacional.

Siga leyendo: Así se mueve la ayuda tras el terremoto: quién la coordina y cómo llega

Preguntas y respuestas

¿Cuántos medicamentos donó España a Colombia tras el terremoto del 10 de agosto?
España donó 95.248 unidades de medicamentos, distribuidas en 37 palés que superan las cinco toneladas. La ayuda tiene un valor estimado de 350.000 euros, incluidos los medicamentos y el transporte.
¿Quién recibirá y distribuirá los medicamentos donados por España?
La Cruz Roja Colombiana recibirá y distribuirá los medicamentos, después de justificar previamente la necesidad de los insumos. Los productos serán destinados a los territorios afectados por la emergencia causada por el terremoto.
¿A qué población están destinados los medicamentos donados por España?
Los 95.248 medicamentos serán destinados a las comunidades de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto, con el objetivo de respaldar la atención de las poblaciones afectadas por la emergencia.

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