¿Una escoba? La llamativa estrategia de Sergio Fajardo para sacudir su campaña y reconectar con la calle

El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció que el combate a la corrupción será el eje central de su aspiración a la Casa de Nariño. En un acto realizado en la sede principal de Ecopetrol (en Bogotá) junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, presentó un paquete de medidas con el que busca enfrentar este fenómeno.
Durante el evento, ambos dirigentes estuvieron acompañados de escobas, objeto que eligieron como símbolo de la campaña. Según explicó Fajardo, la idea representa la necesidad de “limpiar” las prácticas corruptas antes de avanzar en nuevas propuestas de gobierno.