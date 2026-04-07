¿Una escoba? La llamativa estrategia de Sergio Fajardo para sacudir su campaña y reconectar con la calle

El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció que el combate a la corrupción será el eje central de su aspiración a la Casa de Nariño. En un acto realizado en la sede principal de Ecopetrol (en Bogotá) junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, presentó un paquete de medidas con el que busca enfrentar este fenómeno. Durante el evento, ambos dirigentes estuvieron acompañados de escobas, objeto que eligieron como símbolo de la campaña. Según explicó Fajardo, la idea representa la necesidad de “limpiar” las prácticas corruptas antes de avanzar en nuevas propuestas de gobierno.

Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla. FOTO: SERGIO FAJARDO.

El candidato explicó además que la escoba busca representar a los ciudadanos que, según dijo, han asumido las consecuencias de la corrupción. “Es el poder de los que no tienen poder”, afirmó, al insistir en que su propuesta parte de la idea de ordenar primero las finanzas públicas antes de impulsar nuevas políticas. En su intervención, también hizo referencia a algunos de los escándalos más conocidos en el país relacionados con desvío de recursos, como el de la UNGRD, señalando que estos casos reflejan el impacto directo de la corrupción sobre las necesidades de la población.

Por su parte, Bonilla destacó que la recuperación de los dineros públicos podría traducirse en mejoras concretas en la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Cuáles son las propuestas de Sergio Fajardo para la Presidencia?

La iniciativa contempla un decálogo que combina medidas institucionales, judiciales y de participación ciudadana. El planteamiento no se limita a sancionar a los responsables de desviar recursos públicos, sino que apunta también a recuperar esos dineros y destinarlos a soluciones concretas para la población. Lea también: Campaña de Abelardo de la Espriella pidió investigar a Petro y a la DNI por presuntas “chuzadas” en su contra Entre las propuestas se encuentra el fortalecimiento de las entidades encargadas de investigar y sancionar la corrupción, mediante mayor capacidad técnica, recursos y herramientas jurídicas. También se plantea centralizar los esfuerzos en una instancia nacional que coordine el trabajo de organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la DIAN, con el fin de evitar dispersión y mejorar la eficiencia.

Otro de los ejes es el seguimiento prioritario a grandes proyectos de inversión, especialmente aquellos considerados estratégicos, así como un mayor control sobre entidades que manejan recursos públicos pero que, por su naturaleza, tienen esquemas de vigilancia más flexibles. El programa incluye acelerar los procesos para recuperar bienes obtenidos de manera ilícita y redirigirlos hacia fines sociales. Le puede interesar: Katherine Miranda se unirá a campaña de Paloma Valencia y otros secretos en De Buena Fuente Asimismo, propone reforzar los criterios meritocráticos en la selección de funcionarios públicos, con el objetivo de evitar nombramientos por favores políticos.