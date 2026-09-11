Video | Con manos y pies encadenados: así fue el traslado de Epa Colombia a un juzgado en Ibagué

Completamente inmovilizada. Con esposas en las muñecas, grilletes en los tobillos y una cadena que limitaba cada uno de sus pasos, Daneidy Barrera Rojas, conocida mediáticamente como Epa Colombia, reapareció recientemente en la escena pública.
Las imágenes de su traslado desde la cárcel de Picaleña hasta las instalaciones judiciales del sector de Los Arrayanes, en Ibagué, provocaron polémica tras difundirse en redes sociales.
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