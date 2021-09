Envían a la cárcel a Enrique Vives por la muerte de 6 jóvenes en Santa Marta

Con esta medida la togada respaldó la solicitud realizada por la Fiscalía de enviar a la cárcel al empresario tras haber sido imputado por el delito de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo en la modalidad de dolo eventual a título de autor material, cargos que el procesado no aceptó porque, a su juicio, “no corresponden a la realidad”.

“Este despacho considera que la conducta no se llevó a cabo porque en el lugar no había luces o porque todas estas personas se les fueron al vehículo para que las arrollaran, o invadieron el carril para que las atropellaran. En el lugar se tomaron fotografías que demuestran que si había iluminación y si no la había, la persona debió ser más cuidadosa”, expresó la funcionaria.

Vives fue sido capturado en flagrancia en el lugar de los hechos por miembros de la Policía. Posteriormente, se le practicó una prueba de alcoholemia que arrojó como resultado que conducía en estado de embriaguez.

El fiscal general Francisco Barbosa destacó el trabajo que adelantó la entidad con la judicatura para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, reconoció el compromiso de la juez Cotes y recalcó que “el ejercicio que realizó es muy importante para que la gente siga creyendo en la tarea que hacemos como Fiscalía y como judicatura”.

Vives se enfrenta a una pena que oscila entre 208 y 450 meses, es decir, entre 17 y 37 años de prisión. La Fiscalía pidió que le sea puesta la pena más alta.