“Vamos a tener unos tiempos prolongados y un comportamiento complejo en el clima. En los meses de septiembre y octubre tendremos incremento en el calor especialmente en el norte de Colombia, pero no sucederá así en el mismo periodo de tiempo en el departamento de Nariño, donde, por el contrario, habrá lluvias. En el mes de noviembre en todo el país lloverá desde La Guajira hasta el sur y desde diciembre hasta abril, o quizás mayo, tendremos una temporada moderada de calor”.

“La solución definitiva será la inversión completa que estamos haciendo en el territorio, que creo que va a durar más, va a superar el periodo del presidente Gustavo Petro. Hoy tenemos asignados $1.8 billones y podemos contarle al país que estamos interviniendo Cara e’ Gato para lograr su cierre. Este cierre estará acompañado por la inundación controlada del Canal de la Esperanza, si no lo inundamos, las obras en Cara e’ Gato no van a durar. Es necesario que el río Cauca vuelva a tener ese tipo de zonas de descanso”.

¿Y qué trabajos harán frente a las inundaciones en el corregimiento El Valle de Bahía Solano?

“Invertiremos $20.000 millones en el sector de Miraflores para la recuperación de la memoria de su río, que fue intervenido en el pasado para crearle un nuevo cauce. Inundaremos un valle que está en la parte alta del corregimiento, donde habitualmente el río entraba a descansar en un manglar de unos 300 metros y haremos intervenciones de protección de la orilla con los contenedores para volver a mitigar la erosión”.

Carlos Mario Zuluaga, contralor general (e), anunció un proceso sancionatorio contra usted por ineficiencia en la reconstrucción de Mocoa, ¿qué responde?

“Cuando la Contraloría me cite estaré presente atendiéndola de manera oficial. No soy quien para calificar las decisiones del contralor general”.

Pero, ¿defiende sus acciones en la reconstrucción de Mocoa?

“Sí. Al revisar las obras me encontré con que se iban a construir 400 viviendas en lugar sin licencia de construcción porque el constructor la dejó vencer y no la renovó. Por esa razón no se pudieron seguir construyendo viviendas. Procedimos con nuestros técnicos e ingenieros junto a los técnicos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) y empezamos a definir cuántas viviendas se podían construir en el espacio que se tiene y definir un nuevo lote para construir cerca de 500 viviendas que quedarían faltando”.