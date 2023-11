“Llegamos a la conclusión de que los 32 gobernadores tenemos que estar unidos y trabajar articulados con el Gobierno Nacional. Si no nos unimos, no vamos a tener los resultados que espera la ciudadanía. Nuestra gente tiene muchas expectativas, del presidente Petro y de nosotros como gobernadores electos”.

¿Qué va a ser distinto en este tercer mandato en el Atlántico?

“Creo que lo más valioso es que tengo más claridad del poco tiempo del que se dispone. O sea, cuando uno se posesiona cree que tiene cuatro años que serán largos, uno cree que puede ir despacio y que cada día trae su afán, pero el entrenamiento que he tenido gracias a las dos veces en las que he sido gobernador, me permite saber que el tiempo no alcanza, es muy corto, sobre todo para proyectos de envergadura y para proyectos que realmente transformen”.

Pero a veces concluyen los periodos de gobierno y las obras no se materializan, ¿qué es lo que se debe hacer entonces?

“Los grandes macro proyectos requieren una mayor planeación, concertación y búsqueda de los permisos institucionales que se requieren para sacar adelante un proyecto de gran magnitud. Requieren más financiación de varias fuentes y esa armonización es clave para hacer los cierres financieros que son bastante demorados. Por eso es importante ponerlos en marcha desde el día uno porque cuatro años en últimas es poco tiempo”.

¿Y ve disposición del Gobierno para poder lograr esa concertación y armonía institucional?

“Sí. En eventos como el de Findeter con mandatarios electos el Departamento Nacional de Planeación (DNP) hizo un llamado de atención para no dispersar en pequeños proyectos los recursos nacionales disponibles. La filosofía del director del DNP, Jorge Iván González, es que sumemos los recursos nacionales a los recursos locales y las regalías para impulsar así proyectos de mayor envergadura con los que se construya una infraestructura mucho más poderosa que sirva para un mayor desarrollo económico y que satisfagan las necesidades de las comunidades”.

En el caso del Atlántico, ¿cuáles son esos grandes proyectos focalizados para desarrollar?

“Tendremos un reto gigante que son los Juegos Panamericanos de 2027. Se debe adecuar Barranquilla desde el punto de vista de estructura vial, hay que adecuar también los escenarios deportivos. Necesitamos mejores carreteras para conectar a la región porque no todo ocurrirá en Barranquilla, sino en varias partes del Atlántico y en otras ciudades de la región. Además, algo supremamente importante es que tenemos que estar pensando desde ahora en una macroestructura regional a través de un tren regional, un tren de cercanías”.