Durante la audiencia de control de garantías en contra el ciudadano ecuatoriano, la Fiscalía expuso una interceptación telefónica, según la cual hubo un inconveniente en la negociación de 16 fusiles, a los que en lenguaje cifrado se refieren como “los larguitos”. El interlocutor no fue identificado:

- NN: ¿Qué más, cómo le fue?

- Ecuatoriano: Bien, bien, sino que tuve un poquito de inconveniente, loco.

- NN: ¿Si?

- Ecuatoriano: ¿Sabe por qué? Porque Luque no me dijo de los 16 de esos larguitos, pa’ cargar la comida, y como el chino de aquí tampoco me dijo nada (...). Yo me fui para abajo, para allá adentro a hablar con Diego, y cobré la plata, cuando me mandaron dos muchachos para que recibieran la carga allá en la tienda, y preguntaron ‘¿y las 16 unidades de esto?’ Yo les dije, ‘pues Fernando a mí no me dijo nada’”.