Cuidado inmediato o de contención:

La Corte incluye “acciones de acompañamiento y ajustes diferenciales al presunto agresor, tales como cambio de cronograma, cambio de horario de trabajo, entre otras”. Detalla con relevancia que quien debe ajustarse a estos cambios es el presunto victimario y no la víctima.

De esta manera, según el fallo, se supera “la asimetría de poder que suele presentar este tipo de reclamos”, no se revictimiza a la persona denunciante y se cumple el deber de evitar agresiones o retaliaciones.



Atención psicosocial:

Con esto la Corte hace alusión al acompañamiento que debe tener la víctima “en relación con las consecuencias psíquicas y emocionales que suele traer la violencia y/o discriminación por motivos de género”. El fallo es claro en determinar que esta medida se debe efectuar de la mano de profesionales competentes en el tema y durante el tiempo que la víctima considere necesario.



Atención jurídica:

La Corte ordena que el protocolo debe incluir un acompañamiento jurídico, tanto a la persona presunta victimaria como a la víctima, de manera gratuita. Detalla que en cuanto a la persona que denuncia, este acompañamiento debe incluir indicaciones que la ayuden a conocer “cuáles son sus posibilidades jurídicas de denuncia formal” y de cómo acceder “de la manera adecuada a la justicia ordinaria”. De esta manera, señala el fallo, se evita que las mujeres que denuncian violencia de género “se sientan abandonadas a su propia suerte o puedan ser re victimizadas” cuando se acercan a la justicia ordinaria.



Otras obligaciones:

Se trata de dos deberes que no solo atañen a los particulares sino al Estado. El deber de no tolerancia o neutralidad y el deber de no repetición.

El primero, además de dejar claro que no se pueden tolerar actos de violencia y/o discriminación contra las mujeres por razones de género, señala que las denuncias en este tema se deben abordar con enfoque de género. El segundo se refiere al otorgamiento de garantías no solo de no repetición, también de prevención. Esta última debe incluir: “Promoción de los valores de la igualdad, el fomento de canales de denuncia, difusión constante de información sobre las medidas jurídicas que se pueden adoptar en caso de que exista un caso relacionado con violencia y/o discriminación contra las mujeres por razones de género, y seguimiento a las medidas adoptadas, lo que incluye evaluar cuáles han sido positivas y cuáles no”.