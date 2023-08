Esta semana se conoció una carta en la que las tres EPS más grandes del país (Sura, Colsánitas y Compensar) le pedían al Gobierno Nacional que tomara cartas en los asuntos financieros de la salud en Colombia, pues ellas solo podían operar con suficiencia hasta septiembre.

De inmediato se prendió la polémica. Quedó en el aire la impresión de que el gobierno de Gustavo Petro quisiera acabar con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) ya no vía Congreso sino ahogándolas financieramente. Pero el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo replicó de inmediato diciendo que están pagando a tiempo. En medio de esta incertidumbre, hablamos con Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, y le preguntamos si la EPS Sura, que tiene más de 5 millones de afiliados, va a tirar la toalla o no.

Ustedes le mandaron una carta al Gobierno diciéndole que hasta septiembre tienen plata para funcionar. ¿Qué pasará en octubre? ¿No funcionan más?

“Es necesario contextualizar un poco la carta para contestar a esa pregunta. En este momento estamos trabajando por la sostenibilidad del sistema, buscando conservar lo que hemos ganado, pero haciéndonos muy conscientes de que es necesario también transformar rápidamente. Hoy más del 95% de los colombianos tiene el derecho a la salud, eso es universalidad en la cobertura”.

Hace 30 años, cuando comenzaron las EPS, esa cobertura no era ni del 30%...

“No existía cobertura universal, por eso este es uno de los asuntos que hay que resaltar de lo que hemos ganado con las EPS. El segundo asunto son las coberturas de enfermedades dentro del plan de beneficios, que es mucho mayor. Y también está el gasto de bolsillo, es decir lo que le toca pagar a cada persona por sus tratamientos, que si lo miramos en relación con otros gastos de bolsillo en el mundo, este es uno de los menores”.

¿Para nosotros en Colombia es más barato?

“Tal cual. Voy a comparar con Estados Unidos, que yo sé que es una economía distinta, pero para que tengamos una relación. El porcentaje del gasto en salud sobre el PIB en Estados Unidos es de alrededor del 17%, que es altísimo. En Colombia, está alrededor del 7,7% y el gasto de bolsillo de la gente es muy bajo”.

Pero el Gobierno dice que las EPS solo son intermediarias financieras y que el Estado podría asumir la salud, girándole esa plata directamente a los hospitales y las clínicas...

“No somos intermediarios financieros. Nosotros tenemos hoy tres roles: uno, asumimos el riesgo financiero; dos, la gestión del riesgo en salud; y tres, la gestión del riesgo operativo. Esta última quiere decir que nosotros recibimos las solicitudes de las personas, las autorizamos, los remitimos. Si estamos hablando de enfermedades crónicas como el VIH, entonces enviamos al paciente a un IPS especializada. Hacemos la representación del afiliado frente a los prestadores y estamos atentos a todo el proceso del afiliado durante todo el tiempo que lo están atendiendo y adicionalmente hacemos un control del gasto. Solo para darles un dato: nosotros tenemos alrededor de 102 millones de prestaciones al año”.

Es decir, para asumir la salud, el Estado tendría que tener una enorme cantidad de funcionarios dedicados a eso...

“Así es, necesita instalar una capacidad que no sale de un día para otro. El otro punto es la gestión del riesgo en salud que también es muy importante porque ahí estamos trabajando en los resultados en salud. Y le doy un ejemplo, hoy la mortalidad materna en EPS Sura es 2,1 veces menor que la del promedio en Colombia, o en los últimos 8 años la tasa de mortalidad de EPS Sura ha estado en promedio un 43% por debajo de la media del país, o en el covid-19 mortalidad de Colombia fue 2,8 veces mayor que la de Sura. ¿Eso cómo se logra? Con gestión del riesgo en salud, cuidando la salud y la vida de los colombianos”.

¿Cómo se hace buena gestión del riesgo de salud?

“Eso se logra, primero, segmentando la población según sus características y con modelos de prevención; estos son modelos que siguen a los pacientes, sus condiciones, como diabetes, por ejemplo. Entonces ya sabemos que Juana tiene diabetes y la EPS Sura la tiene marcada para que esté en modelos de prevención, nutrición, desarrollo, para evitar que esa diabetes se desarrolle”.

El ministro de Salud dijo en alguna entrevista que él estaba en Sánitas y que nunca lo habían llamado para hacerle prevención en el tema de la próstata...

“Lo más eficiente y contundente es cuando las EPS nos concentramos en las poblaciones punta de pirámide, poblaciones de las que ya sabemos que tienen enfermedades crónicas. Cuando tú ya fuiste marcado con cáncer, ya empieza un proceso y un tratamiento y una articulación de redes para que eso salga de la mejor forma posible. Lo mismo pasa con la hipertensión o con la diabetes y más. Entonces, ese es el segundo punto de gestión del riesgo en salud. Y el tercero es la gestión del riesgo financiero. Recibimos unos ingresos, hacemos unas reservas, pagamos unos siniestros —que yo sé que es un tema muy técnico—, pero al final del día, eso quiere decir que pagamos la enfermedad de los pacientes”.

¿Cómo explicar de manera simple que las cuentas del Ministerio de Salud y de la Adres no cuadran con las de la EPS?

“El asunto es que el Ministerio de Salud y el director de la Adres solamente están viendo lo que tienen presupuestado, que efectivamente nos han pagado. Entonces hablemos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que en el 2023 se incrementó un 16%. Eso es cierto, y así lo recibimos”.

¿Pero en esto de la UPC, que es el monto que el Estado paga a las EPS por cada afiliado, el aumento de un 16% suena a un muy buen aumento?

“Exactamente, sí suena a mucho, pero si tú ves los análisis que hacen universidades como Eafit, te das cuenta de que todavía no es suficiente, todavía hay insuficiencia del 5,7% en esa UPC. Eso se debe a qué hay un incremento muy fuerte del consumo de servicios de salud. Los colombianos en salud nos estamos gastando más de lo que nos entra. De 100 pesos que le entran a EPS Sura, nos gastamos 102.5 pesos en atender las enfermedades, y ahí no te estoy hablando de gastos de la EPS, de nóminas y de tecnologías y de modelos operativos”.

¿Pero qué está pasando? ¿La gente se enferma más que antes? ¿Por qué está costando más?

“Varias cosas, lo primero es que la inflación en salud siempre ha estado por encima de la inflación normal; el gasto en salud en el mundo está aumentando fuertemente. Hemos oído hablar del fenómeno postcovid, que en realidad se ha llamado longcovid, y realmente sí estamos viendo que las personas están consumiendo más servicios de salud y que también hay un mayor empoderamiento de la salud.

¿Empoderamiento de la salud?​

“Esto quiere decir que si siento un dolor de cabeza, busco en Google y luego me voy para donde el médico y le digo que necesito una resonancia, me la mandan, quedo intranquilo y me la repito dentro de tres meses, y como no hay historias clínicas integradas, te vuelven a mandar la resonancia. Esto es solo un ejemplo. También hay un aumento de las cargas de enfermedad, nos aparecen nuevas enfermedades. Pero esto es un asunto estructural, no es de este año, es acumulativo, la desfinanciación es acumulativa y viene de varios años atrás”.

¿Es la primera vez que le escriben al Gobierno porque se van a quedar sin plata o años atrás ya lo habían hecho?

“Sí, hemos tenido reuniones con ministros y presidentes anteriores, alzando la mano, diciéndoles que miraran que no estábamos bien. Pero el nivel de criticidad esta vez sí es mayor, simplemente por volúmenes, por tamaño, porque estamos hablando de que nos ha tocado crecer a más del doble en número de afiliados: EPS Sura hace 2 años era una EPS de 2,5 millones de afiliados, hoy somos 5,3 millones”.

¿Les ha tocado recibir a los afiliados de las EPS que se han ido liquidando?

“Exactamente, por traslados masivos o porque se vienen las personas para la EPS Sura y normalmente un porcentaje importante de esas personas llegan con una carga de enfermedad más alta, llegan ya enfermas con cáncer, con hipertensión, entre otras enfermedades. Entonces se vuelve mucho más difícil la gestión en salud”.

Hay una idea desde el Gobierno de Gustavo Petro de que las EPS ganan dinero, ¿eso es verdad?

“En los últimos 30 años nunca hemos recibido un dividendo de la EPS, cuando ha dado utilidades en los últimos años nunca han sido superiores al 1% de los ingresos de la EPS. En 2022 perdimos 140.000 millones de pesos, y tenemos pérdidas acumuladas este año por 86.000 millones de pesos”.

¿Cuando han tenido ganancias, qué han hecho con ellas?

“Esas ganancias entonces se llevan al patrimonio de EPS Sura se vuelven a capitalizar con el objetivo de mantener el patrimonio fortalecido, y precisamente nos ha servido para responder en momentos de crisis. En estos dos últimos años que han sido difíciles hemos respondido con la UPC que recibimos del gobierno, pero como es insuficiente, hemos respondido también con el patrimonio de la compañía”.

¿Si el Gobierno no cambia las condiciones del monto de las trasferencias para las EPS, qué puede pasar en septiembre?

“Esperamos que sí cambien porque tendremos unas conversaciones la semana entrante y esperamos que al Gobierno, como a todos los actores del sistema, nos interese mantener la salud de los colombianos. Si el Gobierno no cambia las condiciones lo que sigue sucediendo es un deterioro mayor del patrimonio de la compañía. Seguiremos prestando los servicios, sin duda estamos aquí para cuidar a los afiliados de la compañía y a los 13.000 empleos que tenemos, que no son menores, son muchos”.

¿Cree que la Adres, es decir el Estado, tiene la capacidad de asumir todo este sistema de salud como lo conocemos hoy?

“Solo si hay un proceso de transición convenido, acordado, estructurado y con un plazo pertinente. Sería muy complejo porque son millones de usuarios, de solicitudes”.

El ministro de Salud dijo que el presupuesto de la salud subió 50 billones de pesos y que había revisado los estados financieros del primer trimestre de las EPS y que no muestran una situación crítica. ¿Qué tendrían para decirle ustedes a él?

“En cuanto a la primera pregunta, sí, el presupuesto sí subió a 51,25%. Eso es real y siempre lo hemos dicho en Sura, es real que la Adres nos paga presupuestos máximos, lo hace a principios de mes, excepto en julio y agosto, que ya no llegó. Eso fue real solo hasta junio. Pero sigue siendo insuficiente. En el caso de presupuestos máximos, que son las atenciones más costosas que se dan vía tutela, realmente el Estado termina siempre pagándonos todo, lo que pasa es que en este momento tenemos 2022 y 2023 sin pagar”.

¿Está en los pronósticos de EPS Sura salirse de este administración de salud?

“Nosotros nos vemos en el futuro del sistema de salud, queremos seguir estando aquí acompañando a los afiliados, a los colombianos en su salud. Lo que sí es real es que no necesariamente como está hoy, nosotros nos vemos como unos gestores del riesgo en salud y de vida, como operadores del sistema apalancando al Gobierno en toda la gestión de la salud de los colombianos, pero donde realmente el riesgo financiero no lo asumamos, porque no tenemos control sobre ese riesgo”.