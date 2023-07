Arranca histórico cese al fuego con el ELN: esto es todo lo que debe saber sobre cómo opera y qué retos tiene

En la misma semana en la que el presidente Gustavo Petro le ordenó a las Fuerzas Armadas no disparar más contra esa guerrilla, el ELN asesinó a tres policías en Norte de Santander y secuestró a la sargento segundo Gihislaine Ramírez junto a sus dos hijos de 6 y 8 años de edad, quienes aún permanecen cautivos.

El histórico cese al fuego que comenzó oficialmente este jueves tiene expectante al país entero: es la primera vez que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se sienta con un Gobierno tan dispuesto a negociar y a ceder, pero también llega en medio de hostilidades que no cesaron ni a escasas horas de que se firmara el decreto que frena toda clase de ataques armados entre los insurgentes y el Estado.

En esta segunda etapa que apenas comienza la premisa es una sola: ni el ELN ni las Fuerzas Armadas del país atacan. A partir de este 6 de julio quedó prohibido para ambas tropas dispararle a los adversarios que han combatido durante las últimas tres décadas.

No hay espacio a emboscadas, planes pistola ni operaciones militares con el objetivo de debilitar la guerrilla o las Fuerzas Militares del Estado. “Básicamente la orden es no atacar. No generarle daño al otro para afianzar la confianza y permitir que la mesa siga avanzando”, explicó el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia-Estado y partícipe de la Mesa de Negociación.

Si cualquiera de los dos inflige ese primer paso, será una clara violación al cese bilateral que irá directo al Mecanismo de Verificación: una mesa técnica y humanitaria compuesta por la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica. (Ver: entrevista)

Pero, en términos prácticos, ese cese no incluye por ahora otro tipo de hostilidades como secuestros, extorsiones e intimidaciones a la población civil, un punto clave que claman las comunidades en el Chocó, Norte de Santander y demás departamentos afectados por las acciones violentas de la guerrilla.

Tal como lo explicó el monseñor Henao, esta etapa es una especie de período “pedagógico” en el que las tropas de ambas partes recibirán instrucciones de qué pueden hacer y qué no y cómo deben comportarse para respetar ese gesto de paz durante los seis meses que se pactó.