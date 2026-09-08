En obra, Sandra Ortiz

Desde que fue mencionada, ha insistido en su inocencia y en que en su contra hay un montaje, como lo han dicho otros implicados. Estuvo más de un año presa y posteriormente recuperó la libertad. Hoy por hoy está a la espera del inicio del juicio en su contra, tras ser acusada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Su caso, sin embargo, resulta especialmente llamativo, pues desde su vinculación se ha referido a los hechos, pero no siempre con la misma versión.

Sandra Ortiz, la exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro, es como la rueda suelta en todo el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Está mencionada en varios apartes del entramado que saqueó los recursos públicos y su presunta participación habría sido clave, según la Fiscalía.

La Fiscalía sostiene que Ortiz tuvo un papel clave en el traslado y entrega de $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, dinero que habría hecho parte del esquema de corrupción de la UNGRD. Según la acusación, los recursos fueron entregados en dos momentos, los días 12 y 13 de octubre de 2023.

Ortiz habría recibido el dinero de Olmedo López y Sneyder Pinilla y posteriormente lo habría llevado hasta la vivienda de Iván Name. La acusación señala que se trató de dos entregas de $1.500 millones. Incluso existen declaraciones de Pinilla sobre la participación de Ortiz y un video registrado en el Palacio de Nariño, el 21 de septiembre de 2023, en el que aparece conversando con López. Para la Fiscalía, ese encuentro hace parte de la cadena de hechos que llevó a la posterior entrega del dinero.

La exfuncionaria, sin embargo, dijo publicamente que eso era falso. Pero ahí viene la que sería su primera contradicción.

En abril de 2025, la Revista Semana reveló que Ortiz había entregado a la Fiscalía una versión mucho más detallada sobre la ruta de los recursos. Según esa publicación, la exconsejera explicó cómo se habrían realizado los dos pagos de $1.500 millones cada uno y sostuvo que el dinero destinado a Name habría sido entregado a través de su hijo.

“Como prueba de su testimonio, Sandra Ortiz le entregó a la Fiscalía mensajes de WhatsApp que se cruzó con el hijo del entonces presidente del Senado. En uno de ellos, del 12 de octubre de 2023, a las 4:12 de la tarde, Sandra Ortiz le escribe al hijo del presidente del Senado, conocido como Yuyis: ‘Me recuerdas el número del apartamento’”, se lee en la publicación del medio mencionado.

Del “yo sé cómo ocurrió” al “me convirtieron en un chivo expiatorio”

Desde el comienzo de su judicialización, la exfuncionaria se presentó como una mujer inocente que estaba siendo utilizada como responsable de una trama mucho más grande. En diciembre de 2024, cuando la Fiscalía pidió que fuera privada de la libertad, Ortiz dijo que la querían convertir en un “chivo expiatorio” y aseguró que no permitiría que la culparan por hechos que no había cometido.

En cuestión de meses, su estrategia pasó por colaborar y entregar información a criticar la labor de la Fiscalía cuando no le dieron los beneficios que reclamaba como parte de una colaboración.

Ahora Ortiz señala a los investigadores y sostiene que se cometieron irregularidades en la construcción del proceso. En medio de todo eso, la fiscal María Cristina Patiño, quien ha liderado la macroinvestigación de la UNGRD desde 2023, presentó una denuncia por injuria contra la exconsejera, argumentando que algunas de las afirmaciones que ha hecho sobre ella y sobre la investigación no son ciertas.

”El escándalo fue inventado”

La exfuncionaria ha buscado, con sus múltiples declaraciones, desmarcarse del escándalo. De hecho, en noviembre de 2024 aseguró que había funcionarios en la Presidencia que “inventaron el escándalo de la UNGRD” para encubrir otros hechos de corrupción. Ortiz sostuvo que tenía pruebas para demostrarlo y que se trataba de un complot en su contra.

“Tengo las pruebas. Que hay gente en Presidencia que, desafortunadamente, por tapar otros escándalos, arma escándalos más grandes. Y no les importa, sino ellos. Que tienen sus intereses personales. No les importa el presidente, no les importa el Gobierno. Filtren información. Y le hacen daño al presidente, a nuestro gobierno, al país. Y sí existen esas personas. Yo tengo las pruebas. Esas personas saben que estoy diciendo la verdad y les pido que salgan ellos a decirlo. Porque yo lo voy a hacer. Yo las voy a adelantar”, aseguró la exfuncionaria.

La primera vez que Ortiz quiso colaborar con la justicia fue en agosto de 2024, tras el asesinato de Juan Sebastián Aguilar, “Pedro Aguilar”, un reconocido jefe de las esmeraldas que trabajó en su momento en el esquema de seguridad de Víctor Carranza y al que un francotirador le disparó en su casa, ubicada en un lujoso condominio de las montañas del norte de Bogotá. Aguilar fue su pareja sentimental.

En ese momento, en pleno duelo, Ortiz sostuvo una reunión con la Fiscalía en la que no hizo ningún aporte.

“Inicialmente ella quiso hablar después de la muerte de Pedro Aguilar, quiso hablar de la generalidad del entramado de corrupción, pero posteriormente, en una reunión donde se quiso avanzar en ese tema, no aportó ninguna verdad y dijo que mejor se iba a atener a los resultados de la investigación y ha sido vacilante en su supuesta colaboración”, informó una fuente cercana al proceso a este diario.

Para esa época, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, afirmó que “Ortiz tiene mucho que contarle al país. Su voz es fundamental para esclarecer la verdad”.

Jaime Ramírez, el asesor de Palacio que sabe quién dio la orden en el caso UNGRD

Y agregó: “Colombianos, la doctora Sandra Ortiz tiene mucho que contarle al país. Desde aquí, hago un llamado urgente para que se le brinden todas las garantías y seguridad necesarias, tanto para ella y su familia. La justicia solo es posible cuando quienes hablan cuentan con protección y respaldo”, dijo López en un video desde su lugar de reclusión.

Antes de eso, Sandra Ortiz hacía público su rechazo hacia López por las acusaciones que hacía en su contra.

“Olmedo es un ex M-19. Una persona que tenía en su cabeza no ser senador, sino ser presidente de este país. Me lo dijo muchas veces. Incluso, él me habló muchísimas veces que tenía más de, no sé, 80, 90 candidatos a alcaldías en las elecciones de octubre. Él me habló que estaba armando un equipo político. Estaba pensando en sus preferencias personales. Y él abusó de la confianza del señor presidente. Y cogió esa unidad para sus negocios personales”, decía la exfuncionaria meses atrás.

Relación con ‘Pedro Pechuga’

Otro punto que genera interrogantes en las versiones de Sandra Ortiz es su relación con Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’, el esmeraldero asesinado en 2024 y quien fue su pareja sentimental.

Cuando la relación salió a la luz, Ortiz aseguró que para el momento del asesinato ya no estaban juntos y que se trataba de un asunto personal, sin ninguna incidencia en su carrera política. Sin embargo, registros oficiales mostraron que Aguilar ingresó varias veces a la Casa de Nariño durante 2023, cuando Ortiz ocupaba el cargo de consejera para las Regiones. Ante esto, ella explicó que él iba a visitarla y a almorzar con ella.

El vínculo adquiere otra dimensión porque Iván Name reconoció que conocía a Aguilar y que fue la propia Ortiz quien se lo presentó.

Pero el mayor giro apareció después de la muerte de Aguilar. Ortiz pasó de presentar su relación como un asunto privado a señalar que él era una persona que conocía información sobre el escándalo y que su asesinato estaría relacionado con quienes, según ella, querían impedir que se conociera la verdad.

Esa versión, sin embargo, no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

La Fiscalía también tiene asuntos que explicar

El análisis tampoco puede construirse como si la Fiscalía tuviera una versión perfecta e incuestionable.

La defensa de Ortiz ha encontrado puntos débiles en la acusación y algunos elementos del expediente han sido objeto de controversia. Por eso, la existencia de contradicciones en el relato de la exfuncionaria no significa automáticamente que cada señalamiento de la Fiscalía sea cierto.

Lo que existe es una disputa de versiones en la que hay testimonios de otros protagonistas, registros, conversaciones y elementos que deben ser valorados judicialmente.

La propia situación procesal de Ortiz también ha cambiado y su salida de prisión no equivale a una declaración de inocencia. Tampoco una acusación de la Fiscalía equivale a una condena.