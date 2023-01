Un pasaje muy polémico de la intervención de Petro tuvo que ver con la denominada Primera Línea. “La Primera línea no fue más que una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio, una comunidad”, dijo. Y renglón seguido señaló al gobierno de Duque de ser el responsable de la existencia de la Primera línea: “Jamás se debió dar la orden de atacar a quienes protestaban”. No pudo faltar la alusión al intento de su gobierno de sacar de las cárceles a los más de doscientos procesados por la justicia colombiana a causa de los hechos del Paro Nacional. Quizá el momento más controversial de la intervención de Petro es cuando menciona una supuesta presión a los jueces colombianos para que no liberen a los jóvenes de la Primera Línea. “Quiénes asesinaron a los jóvenes están quedando libres y los jóvenes están quedando presos”, dijo el presidente.

Estas declaraciones se hacen en el contexto del pulso que sostienen el presidente y el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa sobre los mecanismos de la Paz Total y la lectura del Paro Nacional.