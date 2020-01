En Bojayá vuelven a sentir temor por grupos ilegales

Este no es un artículo de 2002 que narra el dolor y el temor que sufrió Bojayá por cuenta del enfrentamiento entre la entonces guerrilla de las Farc y grupos paramilitares, como el del 2 de mayo de ese año, el cual dejó un trágico saldo de 78 personas muertas. Es una nueva advertencia, como las que se hicieron entonces, sobre el riesgo que representan los grupos armados ilegales para los civiles en Bojayá.

Se escribe 18 años después, y vuelve a narrar el temor –que no se ha ido– por cuenta de la presencia, esta vez, de Grupos Armado Organizados, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y del Eln, que están enfrentados en la región por el negocio de drogas, sus rutas, y el control terriotrial. Así sucedió en el corregimiento de Pogue, el pasado 31 de diciembre. Allí, mientras los cerca de 600 habitantes esperaban dar la despedida del año, un grupo de al menos 300 hombres armados se hizo presente, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, para amenazar y bloquear su realidad. La alerta de confinamiento y desplazamiento, además, incluye a 2.000 personas de comunidades vecinas que están a 30 o 45 minutos de distancia.

Luis Murillo, defensor del Pueblo del Chocó, recordó que el panorama no es nuevo, “es el recrudecimiento de la inseguridad en la zona, de difícil control, y que requiere respuestas efectivas. Lo que pasa evidencia que se acentuó el riesgo y se fortaleció la presencia ilegal, no porque no se haya hecho nada, sino porque la respuesta no es del mismo nivel de la amenaza”.

Ayer, ante la nueva amenaza, el presidente Iván Duque tomó medidas inmediatas “sobre supuesta presencia de grupos armados ilegales”, como enviar al comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, y al comandante del Ejército, el mayor general Eduardo Zapateiro. Además, indicó que aumentará el pie de fuerza y monitoreará la situación “para neutralizar hechos que puedan atentar contra la tranquilidad”.