Atención: ELN pone en pausa la mesa de negociación por “contradicciones de Petro”

“La Mesa está en pausa y lo está por las contradicciones entre las posiciones de Petro y la Delegación de Diálogos del Gobierno. El ELN tiene toda la voluntad de seguir, pero propone visiones compartidas, no miradas unilaterales impuestas”, trinó la delegación guerrillera.

Dichas declaraciones encendieron los ánimos al interior del ELN porque, según ellos, se presta para que la sociedad colombiana los relacione con otros grupos que no tienen carácter político como el Clan del Golfo.

Durante ese evento, realizado en Bogotá el pasado viernes, Petro dijo que el ELN ya no era un grupo con intenciones rebeldes, sino que se movía por los intereses del narcotráfico y de pelearse el territorio con los demás grupos armados ilegales del país.

Según dijo el jefe de esa delegación, los integrantes de la mesa se reunirán el martes para analizar si es pertinente retomar las conversaciones.

Con todo esto, Beltrán fue insistente con que hay contradicciones y malentendidos entre Petro y su equipo negociados.

“Entre el equipo que está negociando y el gabinete no hay buena comunicación. El presidente no estaba tan enterado de cómo estaba el ELN (...) o no le informan o le informan mal”, concluyó Beltrán.