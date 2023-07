ELN no tiene afán para firmar el acuerdo de paz, según sus gestores

Al abordar el tema de los retos que tenía la mesa de diálogos para cumplir sus objetivos, se planteó el asunto de los tiempos. “El Gobierno puede llegar a tener muchísimos afanes, pero para nosotros esa no es la prioridad, porque una cosa que se hace sin el debido proceso no va a salir bien”, explicó Arango.

¿Los grupos armados ilegales tienen afán de firmar un acuerdo de paz antes de que se acabe el gobierno de Gustavo Petro? Tal parece que a los gestores del ELN no les preocupa mucho el límite de tiempo , pero a los delegados de paz con las bandas criminales del Valle de Aburrá sí les aflige esa situación.

Y añadió: “Además, si nosotros aceptáramos esa norma de que hay que firmar antes de que se acaben los cuatro años del gobierno de Petro, significaría que en el próximo no va a haber continuidad. Uno de los grandes retos es cómo generamos ese escenario de continuidad, no solo en un escenario de diálogo, sino de posible implementación. No consideramos que el tiempo sea la variable que nos deba condicionar”.

Por su parte, “Carlos Cuéllar”, señaló que “para nosotros es importante el tiempo, pero también la rigurosidad. Queremos adelantar un proceso en el que se aborden los retos fundamentales del país, que tienen que ver con las transformaciones necesarias para avanzar en una salida política y resolver el problema de lo armado”.

En la sesión abierta también participaron tres delegados del Gobierno en la mesa de diálogos con las bandas criminales del Valle de Aburrá: Jorge Mejía, Lucía González y Gisela Quintero.

Al inicio de su intervención, Mejía se refirió a este punto. “Yo creo que sí hay afán, no podemos permitir que siga este conflicto per sécula seculorum. Tenemos que aprovechar este cuarto de hora, teniendo en el Gobierno a Gustavo Petro y Francia Márquez, con su talante progresista. Eso es algo que no se va a repetir cada cuatro años. Hay que aprovechar el cuarto de hora para desmantelar esos grupos ilegales por la vía del diálogo”.