Tres grandes movimientos hubo en los siglos XIX y XX en su política y pensamiento. Los Radicales en el siglo XIX. Los Leopardos y Los Nuevos en las primeras décadas del siglo XX. Todos surgieron para refrescar la discusión alrededor de los partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador. Emulaban en el Congreso de la República, en los foros intelectuales, en la universidad. El verbo se hacía carne e iba atado a lo sustantivo. Planteaban propuestas y principios en batallas cruzadas, no solo en los campos de batallas bélicas, sino en los frentes intelectuales, enarbolando tesis económicas, comerciales, políticas, ideológicas, recogidas en Constituciones que resumían los talentos, talantes, filosofías de Estado y creencias de sus protagonistas. La mayoría de las veces en esas Cartas Fundamentales se lograban consagrar hegemonías. Más bien pocas nacidas en consensos. Pero las discusiones le daban brillo, permanencia, consistencia a las ideologías.

Cuando la Nación, en vísperas de elecciones presidenciales, ve la ausencia en la controversia política de principios y conceptos que enriquecen la discusión para formar opinión pública deliberante y vigorosa, vienen a la memoria los movimientos ideológicos que alguna vez marcaron las diferencias en la vida de los partidos políticos colombianos. Ellos proponían, no pocas veces con fanatismo desmesurado que llevaron a guerras civiles, lo que creían eran las bases esenciales para la construcción de un Estado eficiente y justo. Eran discrepancias en donde si bien, repetimos, hubo violencia partidista, las acusaciones por corrupción en el ejercicio político nunca guardaron semejanza con las que hoy invaden la acción pública, y la droga no era el combustible para alimentar la subversión y la muerte en todas sus modalidades.

El radicalismo

Los radicales no solo combatieron las instituciones coloniales heredadas de España, sino que se enfrentaron a lo que ellos llamaban “los irritantes privilegios del clero católico”. Mientras el conservatismo se inspiraba en Balmes, los radicales lo hacían en Bentham. Aquellos eran más partidarios de Bolívar. Estos, de Santander. La lucha ideológica era evidente. De ese grupo de Radicales sobresalieron Manuel Murillo Toro, Aquileo Parra, Salvador Camacho Roldán, Florentino González, José María Rojas Garrido, José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosquera. Algunos fueron presidentes de la República en tiempos de las hegemonías liberales. En el caso de Murillo Toro, dos veces presidente, uno de sus gobiernos fue de los más progresistas del siglo XIX. La red de ferrocarriles, telégrafos, cartografías, alumbrado público con gas, y la primera ley antimonopolio, son puntos sobresalientes de sus dos gestiones. Como lo recordaba el expresidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, Murillo Toro llegó a Cartagena como presidente electo procedente de Nueva York en el buque insignia del presidente Lincoln, su amigo.

Los Leopardos

A finales de la segunda década del siglo XX irrumpió en la política colombiana un grupo de jóvenes conservadores que por su garra en el combate político y su irreverencia para con los sumos sacerdotes de su colectividad, se llamaron Los Leopardos. Aspiraban a reformar, desde los bancos universitarios, lo que consideraban una esclerótica política conservadora. Acusaban a los viejos caciques de la guardia azul de negar la existencia de los problemas sociales. Defendían que enfrentarlos era un mandato popular perentorio, impostergable y dramático. Todas esas reformas olvidadas, represadas, irían a constituir el almácigo para reventar las reivindicaciones y estallidos de violencia social y política con el tiempo.

El sindicato de inconformes lo componían el caldense Silvio Villegas, el chocoano Eliseo Arango, el paisa Augusto Ramírez Moreno y el santandereano José Camacho Carreño. También hizo parte del grupo, con efímero paso y sin ninguna proyección especial, Joaquín Fidalgo Hermida.

Ese grupo de Los Leopardos, compuesto por grandes oradores y lectores, devoraban libros de autores de todas las ideologías. Por sus manos pasaron desde Nietzsche hasta los ideólogos de la Acción Francesa derechista, Charles Maurrás, Maurice Barrès, personaje que sostenía que el culto del ego constituía la principal causa de la corrupción de la civilización occidental. Devoraron las obras de Núñez y se inspiraban en el pensamiento de Bolívar. Invocaban a menudo las doctrinas evangélicas. Algunos, además, tenían una larvada admiración, más por los gestos teatrales de Mussolini y Hitler, que por sus ideas.

Polemistas brillantes. Como congresistas se enfrentaron con valor a los gobiernos de López Pumarejo y Eduardo Santos. Y también a Laureano Gómez, a quien se opusieron por considerar que ejercía en el conservatismo una “disciplina para perros”, como la llamó Ramírez Moreno, para significar que esa no se ceñía a su talante rebelde.

Fueron Los Leopardos, en síntesis, una atractiva aventura de escritores cultos, de oradores brillantes, de dialécticos macizos que intentaron, desde la derecha, mover un partido que se anquilosaba bajo el rejo de los patriarcas de la tribu azul. Y con su lenguaje, no pocas veces desafiante, que en vez de armonía llevaba a la hostilidad –que hacía recordar la leyenda de la campana japonesa que vibraba con un pensamiento y se estremecía con una palabra para alterar la paz– avivaron el sectarismo de partido para terminar muchas de sus manifestaciones en plazas públicas con no pocos contusos debido a los ataques de la sectaria policía liberal y de los grupos de adversarios que vociferaban abajo, estimulados por el alcohol. De sus gargantas no solo brotaron metáforas llenas de lirismo, sino también convocatorias sectarias al revanchismo.