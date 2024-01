“Nunca he sido amnistiado ni indultado, no tengo que renunciar a ello. Y por tanto, puede deducir jurídicamente que no tengo que responder por ningún crimen pues no los he cometido. He sido rebelde y revolucionario, no es lo mismo, y espero seguir siéndolo”, agregó a través de un mensaje en la red social X.

Los excompañeros

El presidente Petro ha incluido dentro de su equipo de gobierno a algunos de sus antiguos compañeros del M-19. Entre los principales está Carlos Ramón González, quien es reconocido como uno de los fundadores del Partido Verde y ahora tiene a cargo el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Una oficina con pasillo directo al primer despacho de la nación, lo que traduce en mucho poder político y presupuestal.

En el mismo Dapre está como director de la oficina de las Tecnologías y Sistemas, René Guarín Cortés, que es ingeniero de sistemas y entró a militar en las Fuerzas Especiales del M-19 a los 22 años. También es hermano de Martha Guarín, una de las desaparecidas por las Fuerzas Armadas durante la retoma del Palacio de Justicia.

En Migración Colombia está Fernando García Manosalva, exmilitante del M-19, quien estuvo exiliado en Europa, es politólogo y tiene estudios de postgrado en Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. García es considerado de máxima confianza de Petro, ya que ha trabajado con él tanto en la Alcaldía de Bogotá, como en su Unidad de Trabajo Legislativo en el Congreso.